Život slavnog glumca Vojina Ćetkovića obeležile su ne samo uloge i glumačke bravure, već i posebno prijateljstvo sa kumom, pokojnim Nebojšom Glogovcem. NJihova bliskost bila je neraskidiva, a Vojin je u knjizi "Glogi" otkrio emotivne trenutke koje nikada neće izbrisati iz sećanja.

Kako je ispričao, Glogovac je pred njim zaplakao samo dva puta u životu – a oba puta razlog je bila Sloboda Mićalović, Vojinova supruga.

Pogledajte fotografije Nebojše Glogovca:

Prva suza – kada je Sloboda Mićalović zatrudnela

"Bili smo u Krojaču. Rekao sam mu da je Sloboda trudna i da nosi bliznakinje. U prvi mah nije reagovao, samo je ustao i otišao do toaleta. Kada se vratio, stavio je naočare, skinuo ih i tada sam prvi put video takve suze – suze koje pršte pod pravim uglom", prisetio se Ćetković tog trenutka. Foto: Stefan Tomasevic/ATAImages

Druga suza – rođenje bliznakinja Vere i Mile

Drugi put dogodilo se tokom predstave "Hadersfild", baš na dan kada je Sloboda rodila bliznakinje Veru i Milu.

"Trebao sam da izađem na scenu, ali nisam mogao ni da govorim. Samo sam sedeo u fotelji. Onda je došla scena u kojoj Ivan, koga je igrao Nebojša, treba da plače. Te suze nikada neću zaboraviti – bukvalno su isprskale mene", ispričao je Vojin.

Nakon predstave, njih dvojica su na svoj način proslavili rođenje devojčica. Kumovske emocije i danas su deo najlepših uspomena koje Ćetković čuva.