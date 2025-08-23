Večeras, mlad mesec zakoračiće u znak Device, donoseći energiju koja nas podstiče da unesemo red i jasnoću u sve sfere života. Mlad mesec je uvek simbol novih početaka, a u Devici posebno naglašava introspektivnost, organizaciju i pažnju prema detaljima. Ovo je vreme kada možemo preispitati svoje navike, očistiti prostor oko sebe i pripremiti se za značajne promene – kako u ljubavi, tako i u svakodnevnim rutinama.

Za četiri znaka Zodijaka, ova astralna konfiguracija posebno je povoljna – zvezde nagoveštavaju susrete sa ljubavlju iz snova i priliku da postojeće veze dobiju novu, dublju dimenziju.

BIK

Očekujte da privučete ljubav koju zaista zaslužujete. Ako je ranije u vašem životu nedostajalo strasti, sada će se to promeniti.

DEVICA

Posle mladog meseca privući ćete ljubav iz snova. Ovo je idealno vreme da pronađete nove načine izražavanja svojih osećanja.

Zvezde savetuju da se ne plašite da unesete više strasti u svoj život. Iako na početku može biti zastrašujuće, rezultati će doneti pozitivne promene u odnosima.

JARAC

Već od 23. avgusta osećaćete talas sreće u ljubavi. Posao će biti u drugom planu, a pojaviće se više prilika za razvoj veza i nova poznanstva.

RIBE

Astrolozi ističu da od 23. avgusta možete upoznati vernog partnera. Ovo je idealno vreme za nova poznanstva, zato ne zanemarujte prilike za druženje.

Pred vama je period posebne transformacije u ljubavnom životu – to može biti jačanje postojećih veza ili čak skoro sklapanje braka.

Šta donosi mlad mesec?

Mlad Mesec u Devici označava povoljan period za nove početke, transformaciju i osveženje, naročito u ljubavi i svakodnevnim aktivnostima.

Energija Device pomaže da unesete red u svoj život, oslobodite se suvišnog i postavite temelje za promene.

Astrolozi preporučuju da slušate signale svog tela i svojih potreba. Možete se posvetiti čišćenju prostora, promeni navika i introspektivnom razmišljanju.

