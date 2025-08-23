Ipak, kada dođu Turci i to javno objave, očekivano je da se uzburkaju emocije i odjeknu snažne reakcije - pogotovo kada se sagleda u prošlost, burnu istoriju i usku vezu Turaka i osnivanja hrama. Međutim, našao se i veliki broj pozitivnih komentara.

Nakon što su mladić i devojka iz Turske na TikToku objavili video u kom je suština njihova reakcija prilikom ulaska u Hram Svetog Save, Srbi su ga brzo podelili i na druge društvene mreže, a onda masovno počeli da pišu svoja razmišljanja i zapažanja. Očekivano, bilo je dve struje - jedni su kritikovali, drugi su pozdravljali njihov postupak.

Ovi mladi Turci, naime, bili su vrlo zadivljeni pravoslavnom svetinjom i svoje oduševljenje poželeli su da podele i sa drugima - uz nekoliko kadrova iz unutrašnjosti velelepne građevine i prizora fresaka svetaca.

Brzo su pristigli i brojni komentari naših ljudi - deo njih je pozdravio njihovu nameru da sa svojim sunarodnicima utiske, drugi nisu bili blagonakloni prema njihovom potezu, dok su treći odmah napravili paralelu sa Aja Sofijom.

"Imali su Aja Sofiju i nisu se smirili dok je nisu pretvorili u džamiju", "Gledaju i razmišljaju kako da od njega naprave novu Aja Sofiju", "Izaziva ih kao Aja Sofija", pretežno su pisali ljudi.

"Većinu Turaka danas je briga za religiju, zato ovako reaguju", "Verovatno su pokolenje nekog od brojnih janičara. Krv nije voda", "Ovo nisu pravi Turci, već asimilovani ljudi sa Bliskog istoka i Balkana", "Mora da su Grci kojima se aktivirao vizantijski genom", "Učinili su strašnu nepravdu prema srpskom narodu", tumačili je druga grupa. Foto: D.R.

Treći deo je pohvalio njihovu inicijativu da posete pravoslavni simbol i javno pokažu oduševljenje: "Bravo za ove mlade ljude", pisali su.

Pojedini su podsetili da su upravo Turci ovde počinili strašan čin prema srpskom narodu, koji i bio inicijalna kapisla da se više od tri veka kasnije Hram i podigne.

