Sloba Vasić se podvrgnuo ovoj operaciji pre nekoliko dana, a sada priča svoja iskustva.

- Šta ti je život, do juče sam toliko jeo da ja ne mogu da vam objasnim. Jedeš, jedeš i jedeš pa ti bude loše koliko si jeo. A zato sam i došao u ovu situaciju da sam bukvalno morao da uradim operaciju želuca. Radio sam u Turskoj, toliko mi je bilo teško i sam sebi sam postao težak. Bolele su me kosti, noge od stajanja... - počeo je svoju ispovest Sloba.

Kako je rekao, on već šest dana ne jede ništa i već oseća razliku.

- Danas je već šesti dan od operacije, ne kažem da sam sad mršav, nego se mnogo lakše osećam. Ovo je šesti dan kako nisam okusio hranu u bilo kom obliku. Sam sebi se čudim zbog toga. Sad sam naručio supu, to je jedino što smem da pojedem, samo tu vodicu. Jedem supu i razmišljam se koliko je teško i da li ja uopšte sad smem ovo da pojedem, da ne bude unutra nešto ljuto što bi ni naštetilo želucu - rekao je pevač i dodao:

- Kako je život čudo. Okrene ti se za tren oka. O juče ne bih znao da vam pričam da se pazite, jer nisam ovo iskusio. Sada, kada šesti dan nisam pojeo ništa i kada mi je psihički dosta teško, onda čovek shvati sve. Kada dobiješ prvi put malo vode, pa kad uzmeš i vidiš koliko si srećan kad dobiješ ta dva tri gutljaja... da ne govorim sad kad sam uzeo dve tri kašike supe.

"Za sad sam smršao 8 kilograma"

Iako mu još traje postoperativni period, on kaže da se već oseća lakšim, a kilogrami samo spadaju.

- Bio sam na ivici da poprilično narušim zdravlje i zato sam se odlučio na ovaj korak. Nadam se da ćete mi dati podršku jer je u ovim trenucima ona preko potrebna. Za ovih šest dana koliko ne jedem izgubio sam osam kilograma, ali je već počelo sve drastično da se razlikuje, a osećam se kao da nemam ništa u sebi, kao da sam prazan - zaključio je pevač.

Ranije ugradio balon u stomak

Pevač Sloba Vasić godinama je kuburio sa viškom kilograma, te u jedno trenutku imao 150 kilograma zbog čega je ugradio balon u stomak, ali ga je brzo izvadio.

- Ugradio sam balon, ali mi nije pomogao, pa sam ga izvadio. Nakon toga sam trenirao i doterao liniju, pa sam opet ispao budala i otišao sam da skinem višak kože i bez veze sam napravio rez od kuka do kuka, ponovo sam se ugojio jer nisam mogao da treniram. Sada vodim računa i o ishrani. Zbog praznika sam odložio trening, ali evo posle praznika se vraćam - rekao je ranije Sloba.

Na kraju pevač je odlučio da smrša uz pomoć napornih treninga, a pozabavio je i svojom ishranom. Očiglednu mu ovaj plan nije pošao za rukom, pa se na kraju ipak odlučio za ozbiljnu operaciju.

Blic