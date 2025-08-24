Naime, pevačica se sada oglasila na svom profilu na Instagramu i podelila uznemirujući snimak na kojem se vide rane po licu i telu, a po majici joj je krv.

Moglo se primetiti kako se hvata za glavu, oči su joj u suzama i zapomaže.

- Krvava sam, prebio me je, molim vas zovite pomoć ide mi krv sa svih strana - bio je samo delić Aninog zapomaganja u pomenutom videu.

Sa Raletom završila

Slučaj je odmah prijavila policiji, a nakon toga Ana Nikolić se oglasila.

- Ključ mi je ostao kod njega u kući, eno je policija kod njega. Ja da idem u tu kuću više neću ni mrtva. Više očima neću da ga vidim. Ovo je više kraj, prijavila sam ga policiji, dosta je bilo - rekla je Ana Nikolić za "Hype".

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

 

 

"Došlo je do svađe, imam zabranu prilaska 48h"

Nakon napuštanja policijske stanice Ana nije bila raspoložena za izjave, dok je Rale kratko popričao sa medijima.

- Dobro sam - rekao je kompozitor kroz jedan kiseli osmeh, pa nastavio.

- Ne mogu ništa da kažem ništa, dali smo oboje iskaz - rekao je, a potom dodao:

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

- Došlo je do svađe, imam zabranu prilaska 48h".

Pevačica je nakon prijave bila na pregledu nakon čega su joj ustanovljene povrede glave i ruku, a tokom noći se pojavila u Urgentnom centru.

Ana je stigla u pratnji jedne plave ženske osobe, a sve vreme je bila jako nervorzna, te je vikala i pravila scene po bolničkim prostorijama.

(Kurir)

SIGNAL KIJEVU DA PRIHVATI PRIMIRJE PO USLOVIMA MOSKVE? Šta je značila Trampova objava na društvenoj mreži