Ako vreme dok ste zaglavljeni u saobraćaju provodite gledajući ispred sebe, možda ste primetili male crne tačke koje okružuju ivice vetrobrana vašeg automobila. Možda i niste, jer su prilično sitne, ali njihova funkcija je velika.

Ta crna traka koja se obavija oko prozora naziva se frit traka i to je zapravo keramička boja koja se ugrađuje u staklo, te ju je nemoguće skinuti ili sastrugati. Tu je da bi zaštitila uretanski zaptivač koji štiti vaš prozor, odnosno šoferšajbnu, od ultraljubičastih zraka koji, pod manje sigurnim okolnostima, mogu da prouzrokuju da staklo iskoči.

Frit traka takođe predstavlja graviranu površinu za koju se hvata sredstvo za lepljenje koje spaja staklo sa ramom, sprečavajući ljude da vide taj neugledni lepak spolja. Foto: Jutjub printskrin/Sunny forever

U redu, to prilično objašnjava čvrstu crnu traku, ali šta je sa tačkicama?

Razlog zbog kojeg se tačke smanjuju kako se kreću prema sredini prozora je taj što se stvara efekat gradijenta koji je estetski ugodniji i manje očigledan vozačima i putnicima.

Ipak, tačke nisu tu samo da bi izgledale lepo. Veliki deo dizajna ima veze sa načinom izrade vetrobrana - prilikom savijanja vetrobrana u komori za zagrevanje (oblikovanje) stakla, frit se zagreva brže od ostatka jer je crn. Da bi se smanjila optička distorzija kao rezultat ovog toplotnog dispariteta, koristi se tačkasti gradijent. Foto: Jutjub printskrin/Sunny forever

Takođe možete da zahvalite drugom setu tačaka na vašem vetrobranskom staklu - odmah iza retrovizora - jer vam pomaže da lakše gledate kada sunčevi zraci idu direktno u vas dok vozite.

