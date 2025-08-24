Brodvejski veteran i zvezda serija "Sopranos", "The Good Wife" i "Rescue Me", DŽeri Adler, preminuo je u 96. godini.

NJegovu smrt objavio je prijatelj Frenk Rajli, koji je na internetu napisao:

- Veliki glumac, moj prijatelj DŽeri Adler, umro je danas u 96. godini. Znate ga iz neke od njegovih ikoničnih uloga koje je ostvario.

Nije potvrđen uzrok smrti, prenose strani mediji.

NJegova glumačka karijera počela je tek kada je bio u 60-im. Adler se prvi put pojavio na ekranu 1991. godine u epizodi sitkoma "Brooklin Bridge". On će se pojaviti u drugim velikim TV hitovima kao što su 1993 "Manhattan Murder Mystery", 1996 "Getting Away With Murder" i 2014 "A Most Violent Year".

Rođen u Bruklinu takođe je bio inspicijent za originalnu "My Fair Ladiy", radeći zajedno sa DŽuli Endruz, koja je tada imala 19 godina. Posao je dobio preko svog oca, Filipa, koji je bio generalni direktor Grupne pozorišta iza mjuzikla "Muškarci više vole plavuše".

Adler je bio poznat po tome što se šalio o svom ulasku u svet slavnih, priznajući 2015. godine da je "kreatura nepotizma".

Najpoznatije uloge

Režirao je pregršt svojih predstava na Brodveju pre nego što se vratio na Brodvej 2000. godine da glumi u komediji Ilejn Mej "Taller Than a Dwarf".

NJegove najpoznatije uloge uključuju Hermana 'Heš' Rabkina u "Sopranosima", gde se pojavio u epizodama od 1999. do 2007. godine, i Havarda Limana u "The Good Wife" i "The Good Fight".

Često je komentarisao promenu od rada iza scene do poznatog umetnika.

- Pošto sam uradio toliko predstava na Brodveju iza pozornice u mraku, biti prepoznat sada je tako čudno i nešto što nikada nisam očekivao. Kada sada hodam ulicom, čujem "Hej, Heš!"

Godine 2019. glumio je zajedno sa Polom Rudom u filmu "Living With Yourself" i portretisao Sola Horovica u "Broad City".

Iza njega je ostala supruga, psiholog DŽoan Laksman, s kojom je bio u braku od 1994. godine.