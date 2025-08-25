Incident se dogodio kada su maskirani tinejdžeri upali u kiosk sa kuhinjskim nožem i torbom za novac, piše Bild.

Vlasnik je aktivirao sistem daljinskog zaključavanja vrata, a pljačkaši su ostali zaključani dok nije stigla policija.

Tokom čekanja, uzeli su energetska pića iz frižidera, prenosi Tanjug.

To je drugi neuspešni pokušaj pljačke u tom kiosku.

Prvi pokušaj pljačke dogodio se u februaru 2023. godine kada su pljačkaši, uključujući jednog naoružanog vazdušnom puškom, takođe bili zaustavljeni, zahvaljujući sistemu automatskog zaključavanja.

Policija istražuje slučaj.

