Nakon duge i teške bolesti Branislav Branko Kičić, naš čuveni reditelj i otac glumca Gordana Kičića, preminuo je 24. avgusta u 78. godini u Beogradu.

Rođen je 6. septembra 1947. i ostavio je neizbrisiv trag u istoriji naše televizije i pozorišta. NJegova predstava "LJubavno pismo" igra se već više od tri decenije na sceni Ateljea 212. Predstava je premijerno izvedena 25. marta 1994. godine, a u njoj igra i njegov sin Gordan. Izvedena je 366 puta. Komedija o mentalitetu, porodici, komšijama i svim onim običnim stvarima koje čine naš život, uvek pred prepunom salom, dosad je imala više od 200.000 gledalaca.

Foto: Milena Anđela

 

 

- Otišao je dugogodišnji Ateljeov prijatelj, kolega i umetnički saradnik, reditelj trenutno najdugovečnije predstave na beogradskim scenama, kultnog "LJubavnog pisma". Kao reditelj RTS, ostavio je trajno snimljene brojne značajne pozorišne predstave u okviru TV teatra, kao i "Pozorišni praktikum", važan zapis istorije našeg modernog teatra kroz razgovore sa LJubomirom Mucijem Draškićem. Branko je zauvek deo Ateljea, kome je ostavio najradosnije poruke ljubavi u svom i našem "LJubavnom pismu" - kaže za "Kurir" upravnica Ateljea 212 Gordana Goncić.

Foto: Instagram printskrin

 

 

Pročitajte još

Preminuo Branislav Kičić, reditelj i otac Gordana Kičića

Preminuo Branislav Kičić, reditelj i otac Gordana Kičića

12:30

ZA NEVERICU Verujete li da su ovi srpski glumci iste visine?

ZA NEVERICU Verujete li da su ovi srpski glumci iste visine?

08:47

PRAVA LEPOTICA: Ovo je supruga Gordana Kičića (FOTO)

PRAVA LEPOTICA: Ovo je supruga Gordana Kičića (FOTO)

18:47

"TO SE U CG NE GOVORI!" Zatvorski cimer o Lauševiću

"TO SE U CG NE GOVORI!" Zatvorski cimer o Lauševiću

08:38

"LJubavno pismo" je predstava koja je i po svom trajanju i uvek dobroj poseti zauzela nezamenljivo mesto u pozorišnom životu srpske prestonice. Godinama je već igra i Gorica Popović, o kojoj je Branko snimio i dokumentarni film.

Foto: K. Mihajlović

 

 

- Veoma mi je teško pala ova vest. Znam Branka od 1994. godine, kad smo radili "LJubavno pismo", bili smo i kućni prijatelji. On je dugo bolovao. Bio je deo Ateljea 212 bez obzira na to što je tu uradio samo jednu predstavu. Dolazio je često da gleda predstave iz publike. Išla sam da ga vidim ovog leta. Bio je sjajan čovek. Ostavio je puno lepih stvari na televiziji. Branko je značio i puno dao ovoj našoj kulturi - rekla je Popovićeva za Kurir.

Vreme i mesto sahrane Branislava Branka Kičića biće naknadno saopšteni.

SLAVNI HRVAT U STRAŠNIM TRAGEDIJAMA IZGUBIO ŽENU I TRI SINA: "Svakog jutra tugujem i plačem"
Sport

SLAVNI HRVAT U STRAŠNIM TRAGEDIJAMA IZGUBIO ŽENU I TRI SINA: "Svakog jutra tugujem i plačem"

HRVATSKA ZAPANJENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)
Sport

HRVATSKA ZAPANJENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)

BONUS VIDEO:

#Gordan Kičić #glumac Gordan Kičić #Gordan Kičić otac #otac Gordana Kičića #umro otac Gordana Kičića #Branislav Kičić #preminuo Branislav Kičić #umro Branislav Kičić #Branislav Branko Kičić #VIP #Srbija vesti #Gorica Popović #glumica Gorica Popović #Gordana Goncić #dramaturškinja Gordana Goncić #reditelj Branislav Branko Kičić #Atelje 212 #Atelje 212 vesti
Komentari 0
РУСИЈА ТО НИЈЕ ОЧЕКИВАЛА! Ово је данас доживела Марија Шарапова

RUSIJA TO NIJE OČEKIVALA! Ovo je danas doživela Marija Šarapova