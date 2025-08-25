Nakon duge i teške bolesti Branislav Branko Kičić, naš čuveni reditelj i otac glumca Gordana Kičića, preminuo je 24. avgusta u 78. godini u Beogradu.

Rođen je 6. septembra 1947. i ostavio je neizbrisiv trag u istoriji naše televizije i pozorišta. NJegova predstava "LJubavno pismo" igra se već više od tri decenije na sceni Ateljea 212. Predstava je premijerno izvedena 25. marta 1994. godine, a u njoj igra i njegov sin Gordan. Izvedena je 366 puta. Komedija o mentalitetu, porodici, komšijama i svim onim običnim stvarima koje čine naš život, uvek pred prepunom salom, dosad je imala više od 200.000 gledalaca. Foto: Milena Anđela

- Otišao je dugogodišnji Ateljeov prijatelj, kolega i umetnički saradnik, reditelj trenutno najdugovečnije predstave na beogradskim scenama, kultnog "LJubavnog pisma". Kao reditelj RTS, ostavio je trajno snimljene brojne značajne pozorišne predstave u okviru TV teatra, kao i "Pozorišni praktikum", važan zapis istorije našeg modernog teatra kroz razgovore sa LJubomirom Mucijem Draškićem. Branko je zauvek deo Ateljea, kome je ostavio najradosnije poruke ljubavi u svom i našem "LJubavnom pismu" - kaže za "Kurir" upravnica Ateljea 212 Gordana Goncić. Foto: Instagram printskrin

"LJubavno pismo" je predstava koja je i po svom trajanju i uvek dobroj poseti zauzela nezamenljivo mesto u pozorišnom životu srpske prestonice. Godinama je već igra i Gorica Popović, o kojoj je Branko snimio i dokumentarni film. Foto: K. Mihajlović

- Veoma mi je teško pala ova vest. Znam Branka od 1994. godine, kad smo radili "LJubavno pismo", bili smo i kućni prijatelji. On je dugo bolovao. Bio je deo Ateljea 212 bez obzira na to što je tu uradio samo jednu predstavu. Dolazio je često da gleda predstave iz publike. Išla sam da ga vidim ovog leta. Bio je sjajan čovek. Ostavio je puno lepih stvari na televiziji. Branko je značio i puno dao ovoj našoj kulturi - rekla je Popovićeva za Kurir.

Vreme i mesto sahrane Branislava Branka Kičića biće naknadno saopšteni.

