Grupa “Bijelo dugme” postigla je ono što će malo ko uspeti na ovim prostorima kada je muzika u pitanju. Ipak, jedna tragedija ih je sve potresla i ostavila na njima neizbrisiv trag.

Naime, oni su nizali diskografske uspehe, stekli najodaniju slušalačku publiku, postali svojevrsni fenomen. O njima se priča se neprestano decenijama, oni su uvek aktuelni. Snimili su veliki broj albuma, održali koncerte širom sveta, ali smrt njihovog bubnjara Gorana Ipeta Ivandića zauvek ih je obeležila.

Goran Ipe Ivandić rođen je 10. decembra 1955. u Varešu, ali se kao dečak preselio u Sarajevo. Sa “Bijelim dugmetom” je 1976. otišao u Ameriku i snimio singl sa pesmama “DŽambo” i “Vatra”. Kada je na jesen otišao u JNA, na njegovo mesto privremeno je došao Milić Vukašinović. Kada je 1978. Goran Bregović otišao u vojsku, Ipe i klavijaturista Laza Ristovski pokrenuli su svoj projekat “Stižemo”.

Međutim, 19. septembra iste godine Ipe je uhapšen zbog posedovanja hašiša i osuđen na tri godine zatvora. Posle ovoga je ostavio poroke i 1979. sa Slađanom Milošević snimio album “Gorim od želje da ubijem noć”. Kaznu je izdržavao u Foči, gde je stigao u februaru 1981. Od prvog dana isticao se primernim ponašanjem i radom u muzičkoj sekciji, a za Dan republike 1982, predsedništvo SFRJ ga je oslobodilo daljeg izdržavanja kazne. Oko Nove godine vratio se u “Bijelo dugme” i ostao do raspada grupe 1989. godine.

- Ipe je najbolja priča “Bijelog dugmeta”. Bio je njegov motor i pogonsko gorivo, bez njega je Dugme nezamislivo. Kao mlado biće ušao je u veliku mašineriju koja ga je samlela - rekao je ranije za “Slobodnu dalmaciju” Robert Bubalo, jedan od autora dokumentarca, snimanog na lokacijama u Sarajevu, Zagrebu, Beogradu, Varešu, Budimpešti, Beču i Londonu.

Bubalo se osvrnuo i na Ipetovo hapšenje zbog posedovanja hašiša.

- Pitanje je šta je zapravo bila istina. Kružila je priča kako je Ipe kupio pola kilograma hašiša, ali mu je diler podvalio još 2,5 kilograma. Navodno nije bio svestan da je umesto pola kilograma dobio tri, što je u konačnici značilo i težu optužnicu protiv njega - rekao je tada Bubalo.

Kad su se, s raspadom Jugoslavije, po raznim adresama rasuli i članovi “Dugmeta”, Ipe se oženio Draganom Tešić s kojom je dobio sina Filipa, te je pokušavao da osigura egzistenciju porodice. Otvorio je kafić u Beogradu u kojem je njegova supruga trebalo da peva, ali kako zbog rata u njega niko nije ulazio, posao je propao.

- Šest godina sam bila u Ipetovom životu, sve do 12. januara 1994. kada je pronađen mrtav baš tamo gde smo se i upoznali, u beogradskom hotelu “Metropol”. Tvrdim da se Ipe nije drogirao, ali i sumnjam da je izvršio samoubistvo - izjavila je njegova supruga Dragana Ivandić 1996. za “Svedok”.

Dana 12. januara 1994. Ivandić je pao sa šestog sprata zgrade u Beogradu i poginuo. Veruje se da je u pitanju samoubistvo, iako Bebek tvrdi da ne veruje u to. Goran Bregović misli da je zbog mesečarenja Ipe ispao kroz terasu hotelske sobe.

NJegova sestra Gordana Goca Ivandić se takođe bavila pevanjem. Bila je članica kultne grupe “Makadam”. Gordana poslednjih godina živi u Sarajevu sa ćerkom i muzička je urednica na tamošnjoj televiziji.

