Blizanci

Prevrtljivi Blizanci jednog dana žele jedno, a drugog nešto sasvim drugo, pa su s razlogom dospeli na ovu listu jer se s njima nikad ne zna. Takođe, skloni su idealizovanju svojih partnera pa se lako mogu razočarati u njih.

Vodolija

Vole svoju nezavisnost i najbolje se osećaju kada su sami. Ako se osete sputano u vezi ili braku, velike su šanse da će prekinuti ili zatražiti razvod jer im je sloboda na prvom mestu.

Jarac

Za razliku od Blizanaca i Vodolija, Jarčevi obično nisu ti koji traže razvod, već to najčešće žele njihovi bračni partneri. Naime, osobe rođene u ovom znaku trude se da impresioniraju svoje partnere dok ne dobiju šta žele, a to je najčešće brak i tada prestanu da se trude.

Strelac

Strelci obožavaju flert i ne mogu da se uzdrže od njega čak i kada su u braku, što se njihovim bračnim partnerima, naravno, nimalo ne sviđa pa im nakon nekog vremena ne gine razvod. Retki su oni koji mogu da izdrže u braku s tipičnim predstavnicima ovog znaka.

Škorpija

Baš poput Strelaca, Škorpije ne propuštaju priliku za flert, a skloni su i varanju svojih partnera. Uz to, vrlo su ljubomorni i posesivni u braku ili vezi, što retki mogu da trpe dugo.

