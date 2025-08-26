Goran se tim povodom oglasio. Tvrdi da je taj snimak nastao godinu dana ranije.

- To je stari snimak, od pre godinu dana, to nije sada. To je odavno i nema veze sa događajem za koji je tereti. Evo i ja imam ovde ogrebotine - rekao je Rale i pokazao tragove na ruci.

- Nisam rekao da nije došlo do fizičkog kontakta, ali ja nju nisam prebio. Gledao sam da što bezbolnije izvučem i sebe i nju iz te situacije. Kada je lomila tanjire video sam na kolenu da je imala malu posekotinu. Nije to da sam ja nju tukao, prebio, to nema veze.

Goranu je izrečena zabrana prilaska, a sada je otkrio detalje incidenta:

- Izrečena mi je privremena mera zabrane prilaska 48 sati i dobiću još mesec dana. Takva je procedura, niko neće da reskira da dođe do incidenta. Posle će tužilac videti da li ima elemenata da me krivično goni ili ne. Problem je što je od incidenta do danas ona meni poslala sigurno 400 poruka - rekao je Rale, pa otkrio sadržinu poruka.

- Pretnje su bile, a ja ne smem da odgovorim ni na jednu. Ne smem da odgovorim ništa, sve da napišem i "Volim te", ona može da me prijavi i da ja dobijem 60 dana zatvora. Preti mi nekim ministrima i glupostima, kao da će neko da se bavi sa njom i sa mnom.

Kompozitor je istakao da je čest razlog svađa ljubomora:

- LJubomora je uvek razlog svađe, ja to u životu nisam video. Imam skoro 60 godina, jel ona normalna? Ona ode negde i misli ja tu pravim žurke i ne znam šta. Nikada niko nije ušao ovde, ali to nju ne možeš da ubediš. NJoj na ulici sada neko da priđe i kaže nešto, ona će verovati toj osobi, a ne meni. Sve što kažem lažem, za nju sam ja prevarant, lopov, manipulator, lažov, takmičim se sa njom, želim da budem zvezda... Ništa od toga nije istina, sve što sam uradio - uradio sam iz najbolje namere za nju da ona bude dobro. Ono što sam ja izdržao, ne znam da li postoji još jedan čovek koji bi podneo - govorio je Rale. Foto: Jutjub printskrin/Amidži šou

Rale je istakao da vrlo lako može doći do pomirenja sa Anom:

- Kažem vam to je neka patologija, to je neka bolest. Sve je bolest i ljubav i ljubomora, sve je nenormalno. Ovo u životu nisam imao, ali je tako - rekao je kompozitor i dodao da su danas trebali da odu na Maldive, ali je to propalo.

- Pa mi smo danas trebali da idemo na Maldive. Sve je uplaćeno bilo i to je sada propalo. Eto..

(Blic)

