Šizuo Aišima i još trojica rukovodilaca uhapšeni su zbog nezakonitog izvoza u martu 2020. godine.

Aišima je preminuo od raka želuca u februaru 2021, pet meseci pre nego što su optužnice povučene.

Foto: Profimedia

 

 

NJegova porodica je došla do groba u Jokohami da prihvati izvinjenje.

Međutim, njegova supruga je rekla da ne može da oprosti onima koji stoje iza optužbi.

Pročitajte još

TUKLI POLICAJCE: Policija otela nož nasilniku

TUKLI POLICAJCE: Policija otela nož nasilniku

16:59

DRAMA U ZEMUNU: Muškarac prislonio ženi nož na vrat

DRAMA U ZEMUNU: Muškarac prislonio ženi nož na vrat

16:07

SAOBRAĆAJKA KOD LESKOVCA: Poginula jedna osoba

SAOBRAĆAJKA KOD LESKOVCA: Poginula jedna osoba

15:00

UŽAS NA STAROJ PLANINI: Dečak (15) pao sa vodopada i poginuo

UŽAS NA STAROJ PLANINI: Dečak (15) pao sa vodopada i poginuo

08:13

Aišimina kompanija je u septembru 2021. godine podnela tužbu za naknadu štete pred sudom u Tokiju, koji je utvrdio da su optužnice bile nezakonite i naložio isplatu odštete od 1,12 miliona dolara (166 miliona jena).

Optužbe su proizašle iz izvoza mašina kompanije Okavara Kakoki, koje mogu da pretvore tečnost u prah, ali se mogu koristiti i u vojne svrhe.

Iz kompanije tvrde da njihov posao nije bio obuhvaćen izvoznim ograničenjima.

Tužilaštvo je u julu 2021. povuklo optužnice, navodeći „sumnje“ u krivicu optuženih.

„Iskreno se izvinjavamo zbog ozbiljnog kršenja ljudskih prava izazvanog nezakonitim zahtevom za pritvaranje i podizanjem optužnice, kao i zbog uskraćivanja lečenja odbijanjem njegovog zahteva za kauciju", rekao je tužilac Hiroši Ičikava.

Aišima je podneo osam zahteva za kauciju i svi su odbijeni.

Policija Tokija i okružno tužilaštvo nisu uložili žalbu na sudsku presudu koja im je naložila isplatu odštete.

Presuda je postala konačna 11. juna prošle godine.

Sprovedena je i istraga o uzrocima podizanja pogrešne optužnice, ali porodice lažno optuženih tvrde da nije otkriven pravi uzrok greške i da su predložene kazne bile preblage.

(Kurir)

KIPRANI ZAPANJENI: Stigle "delije" u Limasol na Pafos - Crvena zvezda i odmah - ovo! (VIDEO)
Sport

KIPRANI ZAPANJENI: Stigle "delije" u Limasol na Pafos - Crvena zvezda i odmah - ovo! (VIDEO)

ZVEZDA ĆE NADOKNADITI GOL ZAOSTATKA: Povratak Krunića je ključ u pohodu "crveno-belih" na treći uzastopan nastup u Ligi šampiona
TIP

ZVEZDA ĆE NADOKNADITI GOL ZAOSTATKA: Povratak Krunića je ključ u pohodu "crveno-belih" na treći uzastopan nastup u Ligi šampiona

BONUS VIDEO:

#Japan #Japan vesti #zvaničnikž #groblje
Komentari 0
"РАЗРЕДНИ ДОК ВОДИ МАТУРСКУ ЕКСКУРЗИЈУ" Хит снимак наших кошаркаша са аеродрома - Са Каријем у реду за кафу, коментари пљуште (ВИДЕО)

"RAZREDNI DOK VODI MATURSKU EKSKURZIJU" Hit snimak naših košarkaša sa aerodroma - Sa Karijem u redu za kafu, komentari pljušte (VIDEO)