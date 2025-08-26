Šizuo Aišima i još trojica rukovodilaca uhapšeni su zbog nezakonitog izvoza u martu 2020. godine.

Aišima je preminuo od raka želuca u februaru 2021, pet meseci pre nego što su optužnice povučene. Foto: Profimedia

NJegova porodica je došla do groba u Jokohami da prihvati izvinjenje.

Međutim, njegova supruga je rekla da ne može da oprosti onima koji stoje iza optužbi.

Aišimina kompanija je u septembru 2021. godine podnela tužbu za naknadu štete pred sudom u Tokiju, koji je utvrdio da su optužnice bile nezakonite i naložio isplatu odštete od 1,12 miliona dolara (166 miliona jena).

Optužbe su proizašle iz izvoza mašina kompanije Okavara Kakoki, koje mogu da pretvore tečnost u prah, ali se mogu koristiti i u vojne svrhe.

Iz kompanije tvrde da njihov posao nije bio obuhvaćen izvoznim ograničenjima.

Tužilaštvo je u julu 2021. povuklo optužnice, navodeći „sumnje“ u krivicu optuženih.

„Iskreno se izvinjavamo zbog ozbiljnog kršenja ljudskih prava izazvanog nezakonitim zahtevom za pritvaranje i podizanjem optužnice, kao i zbog uskraćivanja lečenja odbijanjem njegovog zahteva za kauciju", rekao je tužilac Hiroši Ičikava.

Aišima je podneo osam zahteva za kauciju i svi su odbijeni.

Policija Tokija i okružno tužilaštvo nisu uložili žalbu na sudsku presudu koja im je naložila isplatu odštete.

Presuda je postala konačna 11. juna prošle godine.

Sprovedena je i istraga o uzrocima podizanja pogrešne optužnice, ali porodice lažno optuženih tvrde da nije otkriven pravi uzrok greške i da su predložene kazne bile preblage.

