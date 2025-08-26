Glumac Sergej Trifunović na Instagramu je podelio sliku sa nekadašnjom glumicom Aleksandrom Guberinić koja je naišla na veliko iznenađenje njegovih pratilaca.

FOTO: Printskrin Instagarm

Nekadašnja glumica, za koju tvrde da je jedna od najtalentovanijih, zamonašila se i postala igumanija jednog manastira u Crnoj Gori.

Ona je sada dobila monaško ime i svi je znaju kao mati Lukija a posvećena je danas duhovnom životu i posvetila se Bogu.

Aleksandra je važila za jednu od najtalentovanijih studentkinja na FDU a kasnije i glumica. Ona je bila u klasi koja je upisala glumu 1993. godine kod profesora Milenka Maričića.

Sa njom zajedno studirali su i: Miloš Timotijević, Paulina Manov, Danijelom Vranješ, Natašom Marković, Ivanom Tomićem, Nikolom Bulatovićem, Aleksandrom Milkovićem, Dijanom Marojević, Danijelom Sicom, Danicom Zdravić, Vladislavom Mihailovićem, Nebojšom lićem i Olgicom Pešić.

Glumicu je publika zapamtila po ulozi u filmu "Senke uspomena" iz 2000. godine, u kojem je igrala zajedno sa Batom Živojinovićem i Draganom Jovanovićem.

Inače, radnja ovog filma bavi se bivšim slavnim glumcem, koji je u penziji i zaboravljen, koji upoznaje jednu devojku koja želi da postane glumica. To mu daje novi polet i entuzijazam za novu šansu. Međutim, on onda sreće svoju bivšu ljubav, te shvata da emocija nikada između njih nije nestala.

Aleksandra u ovom filmu u jednom kadru glumi da snima film sa Batom Živojinovićem, a jedan od kadrova je i kako ona treba da mu udari šamar, što nespretno i radi.

- Nekada se zvala Aleksandra Saška Guberinić, poznavao sam je iz amaterizma, onda je upisala FDU i bila jedna od najtalentovanijih glumica koje smo imali. Danas je Mati Lukija, Igumanija manastira u Crnoj Gori. Kuća u kojoj je manastir, je njena rodna kuća. To je tek jedna fantastična priča koju vam neću ispričati. Isto tako vam neću reći ni gde je manastir, jer je to njena želja - napisao je glumac.

NJegova objava privukla je veliku pažnju.

Andrija Milošević, prisetio se koleginice, sa kojom je igrao predstavu.

- Uaaau. Imali smo premijeru predstave " Happy End " u CNP krajem devedesetih I odavno o njoj ne znam ništa. Bog joj zdravlja dao.

Espreso