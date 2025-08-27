Sa visinom od 188 cm, vitkim i mišićavim telom, i neverovatnom izdržljivošću na terenu, Šarapova je godinama dominirala ženskim tenisom.

Osvojila je pet Gren Slem naslova, a njeno ime bilo je gotovo jednako popularno izvan terena kao i unutar njega, zahvaljujući njenoj pojavi, stilu i harizmi, mladost i ambiciji...

No, nakon što je 2020. službeno objavila povlačenje iz profesionalnog tenisa, Marija Šarapova prošla je delimično i kroz fizičke promene. Foto: Profimedia

Nisu izostali ni komentari na račun njenog fizičkog izleda, koji su povremeno izazivali i rasprave.

Neki su isticali kako fizički izgled ne bi trebalo da bude merilo vrednosti ili uspeha sportistkinje koja je ceo život posvetila profesionalnom sportu.

Foto: Jutjub printskrin/ First We Feast

Ovakvi komentari postali su simbol šire diskusije o pritiscima javnosti na sportistkinje i sportiste, ali i o tome kako karijere u vrhunskom sportu oblikuju tela, a potom i očekivanja publike.

