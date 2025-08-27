Sa visinom od 188 cm, vitkim i mišićavim telom, i neverovatnom izdržljivošću na terenu, Šarapova je godinama dominirala ženskim tenisom.
Osvojila je pet Gren Slem naslova, a njeno ime bilo je gotovo jednako popularno izvan terena kao i unutar njega, zahvaljujući njenoj pojavi, stilu i harizmi, mladost i ambiciji...
No, nakon što je 2020. službeno objavila povlačenje iz profesionalnog tenisa, Marija Šarapova prošla je delimično i kroz fizičke promene.
Nisu izostali ni komentari na račun njenog fizičkog izleda, koji su povremeno izazivali i rasprave.
Neki su isticali kako fizički izgled ne bi trebalo da bude merilo vrednosti ili uspeha sportistkinje koja je ceo život posvetila profesionalnom sportu.
Pročitajte još
Ovakvi komentari postali su simbol šire diskusije o pritiscima javnosti na sportistkinje i sportiste, ali i o tome kako karijere u vrhunskom sportu oblikuju tela, a potom i očekivanja publike.