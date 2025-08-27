Psiholog Šejn Frederik i njegov tim su 2005. godine odlučili su da testiraju oko 1.000 studenata na glavnim američkim univerzitetima.

Ideja ovog testa je bila da pogrešni odgovori prvo padaju na pamet. Ove odgovore najčešće daju ljudi sa intuitivnim načinom razmišljanja, dok oni sa racionalnijim načinom razmišljanja u proseku daju bolje odgovore.

Pored testiranja kognitivnih sposobnosti ovih ljudi, naučnici su ih pitali i za još jednu stvar. Ispitanicima je sada ponuđeno da dobiju 3.400 dolara odmah ili 3.800 dolara za mesec dana.

Kako se ispostavilo, većina ljudi koji su dobili nisku ocenu na testu nisu pristali da sačekaju i želeli su da odmah dobiju manji iznos.

Nasuprot tome, ljudi sa visokim rezultatima testiranja pokazali su jaku snagu volje koja im je pomogla da dobiju bolju nadoknadu, prenosi Stil.

Pitanja:

1. Teniski reket i loptica koštaju 1 dolar i 10 centi zajedno. Teniski reket je 1 dolar skuplji od lopte. Koliko košta lopta?

2. 5 mašina proizvode 5 stvari u roku od 5 minuta. Koliko minuta će biti potrebno za 100 mašina da proizvedu 100 proizvoda?

3. U jezeru rastu lokvanji . Rastu prilično brzo udvostručujući područje na kojem su svaki dan. Trebaće im 48 dana da u potpunosti pokriju jezero. Koliko dana će trebate lokvanjima da pokriju polovinu jezera?

Odgovori:

1. Odgovor je 5 centi. Ako bi loptica koštala 10 centi, reket bi koštao 1 dolar i 10 centi, a to je ukupna cena obe stavke.

2. Odgovor je 5 minuta. Broj mašina ne utiče na vreme potrebno za izradu jednog proizvoda.

3. Odgovor je 47 dana, a ne 24. Ako se količina vodenih lokvanja udvostručuje svaki dan, a iznos potreban za pokrivanje jezera u potpunosti je 48, logično je da će lokvanji prekriti pola jezera dan pre.

