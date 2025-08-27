A ono što je zanimljivo je podatak da je visina Natalije Jokić jedan od najtraženijih pojmova na Guglu s obzirom da je velika razlika i više nego evidentna.

Supruga najboljeg košarkaša na svetu sprema se da narednih dana svim srcem navija za njega i ceo tim reprezentacije Srbije u pohodu na novo odličje na Evrobasketu. Foto: Profimedia

Veza Nikole i Natalije datira iz srednje škole, a kako je košarkaš jednom prilikom ispričao, Natalija na početku uopšte nije pokazivala znake simpatije.

- Upoznali smo se preko zajedničkih drugara. Moje društvo i ja izlazili smo u kafić koji je radio do ponoći, a kad bi se zatvorio, sedeli smo na klupi ispred.

Jedne večeri smo bili samo nas dvojica i onda je došla Natalija. Dopala mi se čim sam je video, ali nisam joj to odmah rekao, već smo se družili narednih pola godine, možda i duže. Foto: ATA images

Sve to vreme sam skrivao emocije. Kad sam joj prvi put rekao da mi se sviđa, nisam dobio nikakav odgovor. Mudro je prećutala - ispričao je on svojevremeno za magazin "Gloria".

Od prvog dana emotivnog odnosa žive bajku, nikakvi problemi nisu uspeli da ih poremete, a ono što svi primete čim ih ugledaju, osim očiju punih ljubavi, jeste ogromna razlika u visini.

Budući da je Nikola visok 211 cm i da ih nazivaju, kao što je to slučaj kod većine parova košarkaša, divom i palčicom, mnogi su se pitali koliko je visoka njegova izabranica.

Između Nikole i Natalije je 38 centimetara razlike, tako da je visina Natalije Jokić 173 cm.

Jeste li iznenađeni ovim podatkom?

