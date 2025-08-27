A ono što je zanimljivo je podatak da je visina Natalije Jokić jedan od najtraženijih pojmova na Guglu s obzirom da je velika razlika i više nego evidentna.

Supruga najboljeg košarkaša na svetu sprema se da narednih dana svim srcem navija za njega i ceo tim reprezentacije Srbije u pohodu na novo odličje na Evrobasketu.

Foto: Profimedia

 

 

Veza Nikole i Natalije datira iz srednje škole, a kako je košarkaš jednom prilikom ispričao, Natalija na početku uopšte nije pokazivala znake simpatije.

- Upoznali smo se preko zajedničkih drugara. Moje društvo i ja  izlazili smo u kafić koji je radio do ponoći, a kad bi se zatvorio, sedeli smo na klupi ispred.

Pročitajte još

MICIĆ: Prezirem etiketiranje sportista kao "glupih"

MICIĆ: Prezirem etiketiranje sportista kao "glupih"

16:14

TADIJA IZ VARLJIVOG LETA '68: Kako danas izgleda glumac FOTO

TADIJA IZ VARLJIVOG LETA '68: Kako danas izgleda glumac FOTO

15:37

PESMA DILANA,"TATA,VOLIM TE" Kičić ispraćen na večni počinak

PESMA DILANA,"TATA,VOLIM TE" Kičić ispraćen na večni počinak

15:13

ZNATNO BOLJI OD MLADIĆA: Pogledajte Milijevo isklesano telo

ZNATNO BOLJI OD MLADIĆA: Pogledajte Milijevo isklesano telo

15:05

Jedne večeri smo bili samo nas dvojica i onda je došla Natalija. Dopala mi se čim sam je video, ali nisam joj to odmah rekao, već smo se družili narednih pola godine, možda i duže.

Foto: ATA images

 

 

Sve to vreme sam skrivao emocije. Kad sam joj prvi put rekao da mi se sviđa, nisam dobio nikakav odgovor. Mudro je prećutala - ispričao je on svojevremeno za magazin "Gloria".

Od prvog dana emotivnog odnosa žive bajku, nikakvi problemi nisu uspeli da ih poremete, a ono što svi primete čim ih ugledaju, osim očiju punih ljubavi, jeste ogromna razlika u visini.

Budući da je Nikola visok 211 cm i da ih nazivaju, kao što je to slučaj kod većine parova košarkaša, divom i palčicom, mnogi su se pitali koliko je visoka njegova izabranica.

Između Nikole i Natalije je 38 centimetara razlike, tako da je visina Natalije Jokić 173 cm.

Jeste li iznenađeni ovim podatkom?

Hello

SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
Planeta

SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući

BAHATI RODITELJI U ŠOKU: Evo šta su im poručila srpska deca! (VIDEO)
Sport

BAHATI RODITELJI U ŠOKU: Evo šta su im poručila srpska deca! (VIDEO)

#Natalija Jokić i Nikola Jokić #Nikola Jokić i Natalija Jokić #Natalija Jokić Instagram #visina Natalija Jokić #košarka
Komentari 0
КИПРАНИ У ШОКУ: Не могу да верују шта је Звезда урадила за реванш са Пафосом!

KIPRANI U ŠOKU: Ne mogu da veruju šta je Zvezda uradila za revanš sa Pafosom!