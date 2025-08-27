Pevač Aca Lukas uhvaćen je danas kako vozi bez dozvole, piše "Kurir".

NJega je na putu kod Starih Banovaca "ulovio" presretač dok je vozio rendž rover crnogorskih registarskih oznaka. Foto: ATA images/A. Ahel

- Utvrđeno je da je vozio brzinom od 166 km/h, na mestu gde je ograničenje 130 km/h. Osim toga, policajci su ustanovili da je Lukas vozio zaustavnom trakom i to dva puta - kaže naš izvor.

Kako dalje dodaje, daljom kontrolom policija je utvrdila da pevač nema odgovarajuću dozvolu za kategoriju vozila kojom upravlja.

Foto: ATA images/A. Ahel

Policija je o svemu napisala prijave.

(Kurir.rs)