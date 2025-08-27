Pevač Aca Lukas uhvaćen je danas kako vozi bez dozvole, piše "Kurir".

NJega je na putu kod Starih Banovaca "ulovio" presretač dok je vozio rendž rover crnogorskih registarskih oznaka.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

- Utvrđeno je da je vozio brzinom od 166 km/h, na mestu gde je ograničenje 130 km/h. Osim toga, policajci su ustanovili da je Lukas vozio zaustavnom trakom i to dva puta - kaže naš izvor.

Kako dalje dodaje, daljom kontrolom policija je utvrdila da pevač nema odgovarajuću dozvolu za kategoriju vozila kojom upravlja.

Pročitajte još

MICIĆ: Prezirem etiketiranje sportista kao "glupih"

MICIĆ: Prezirem etiketiranje sportista kao "glupih"

16:14

"Izvini što je Ana moja mama"

"Izvini što je Ana moja mama"

14:45

Čuveni Avaks iz "Kengura" otvoreno o borbi sa zavisnošću

Čuveni Avaks iz "Kengura" otvoreno o borbi sa zavisnošću

13:25

OLIVERA PODRŽALA JK: "Želim joj da ostvari svoj san"

OLIVERA PODRŽALA JK: "Želim joj da ostvari svoj san"

12:59

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

Policija je o svemu napisala prijave.

(Kurir.rs)

SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
Planeta

SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući

BAHATI RODITELJI U ŠOKU: Evo šta su im poručila srpska deca! (VIDEO)
Sport

BAHATI RODITELJI U ŠOKU: Evo šta su im poručila srpska deca! (VIDEO)

#Aca Lukas #Aca Lukas vesti #Aca Lukas policija #Aca Lukas Instagram #Aca Lukas presretač #Aca Lukas vozačka dozvola #VIP #Aca Lukas auto
Komentari 0
"КАМИОНИ С НОВЦЕМ" КРЕЋУ НА МАРАКАНУ! Црвена звезда није ушла у Лигу шампиона, а обезбедила невероватну зараду!

"KAMIONI S NOVCEM" KREĆU NA MARAKANU! Crvena zvezda nije ušla u Ligu šampiona, a obezbedila neverovatnu zaradu!