Da Srbima gužve ne mogu ništa, pa čak i kad se čeka po nekoliko sati na graničnom prelazu, dokazuje nesvakidašnja situacija na granici između Srbije i Severne Makedonije.

Naime, na graničnom prelazu Preševo na izlazu iz Srbije ka Severnoj Makedoniji orila se muzika i stihovi dobro poznate pesme Lepe Brene "Hej Šeki, Šeki...", dok su se putnici iz autobusa i drugih putničkih vozila izašli napolje i zaigrali, s obzirom da je ispred njih bila ogromna kolona vozila i uobičajena gužva krajem avgusta.

Na video snimku koji je objavljen na Instagranu čuje se čak i zvuci trube, te se pretpostavlja da se na putu našla i grupa muzičara koja je dovela atmosferu do usijanja.

Očigledno je da su putnici pronašli neuobičajeni način kako da smanje vreme čekanja na graničnom prelazu i zabave se.

"Gužva na granici nam ne može ništa", navodi se u opisu videa.

Pogledajte na video snimku kako su Srbi napravili žurku na graničnom prelazu:

Podsetimo, velike gužve na graničnim prelazima sa Severnom Makedonijom i Srbijom najavljene su već 28. avgusta, a koji je za Makedonci neradan, s obzirom da obeležavaju praznik Veliku Gospojinu.

Takođe, velike gužve najavljene su i u Grčkoj, na Halkidikiju gde se svake godine 28. avgusta obeležava jedan od najpoznatijih i najvećih događaja u celoj Severnoj Grčkoj - veliki vašar u mestu Agios Mamas.