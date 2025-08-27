Trevis Kelsi je zaprosio Tejlor Svift, najveću pop zvezdu današnjice.

Američki profesionalni fudbaler smatra se jednim od najboljih tajt endova u istoriji NFL-a. Rođen 5. oktobra 1989. godine u Vestlejku u Ohaju, Kelsi je svoju karijeru započeo 2013. godine, kada su ga "Kansas City Chiefs" izabrali u trećem krugu NFL drafta. Iako je početak njegove profesionalne karijere bio obeležen povredama, brzo je postao ključni igrač tima i izgradio status jednog od najdominantnijih sportista na svojoj poziciji.

Impresivna karijera i sportski uspesi

Trevis Kelsi smatra se jednim od najboljih tajt endova svih vremena. Tokom svoje karijere devet puta je bio izabran za Pro Bowl i sedam puta za All-Pro tim, od čega četiri puta u prvoj i tri puta u drugoj postavi. Drži NFL rekord za najviše uzastopnih sezona s više od 1.000 primljenih jardi među tajt endovima, a takođe ima rekord za najviše primljenih jardi u jednoj sezoni, postigavši 1.416 jardi 2020. godine, iako je odigrao samo 15 utakmica.

Tokom sezone 2022. postao je peti tajt end u istoriji NFL-a koji je dosegao 10.000 primljenih jardi u karijeri, a to je učinio brže od bilo kog drugog tajt enda u istoriji. Takođe je bio svrstan u najbolje NFL igrače decenije 2010-ih. U sezoni 2023. Kelsi je postavio još jedan značajan rekord, nadmašivši DŽerija Rajsa po broju primanja u doigravanju, dok je putovao prema svom četvrtom Super Bowl-u u poslednjih pet godina.

Karijera van terena

Van terena, Kelsi je poznat po svom angažmanu u zabavnoj industriji. Domaćin je rijaliti šoua "Catching Kelce" i gostovao je u brojnim popularnim emisijama, uključujući "Saturday Night Live". Takođe, sa svojim bratom DŽejsonom pokrenuo je popularni podkast "New Heights", koji je postao jedan od najpraćenijih u SAD.

Planovi

Trevis Kelsi trenutno se priprema za svoju 13. sezonu u NFL-u. Iako se 2024. godina nije pokazala kao najuspešnija u njegovoj karijeri, Kelsi je odlučio da nastavi da igra, motivisan željom da ostavi trajan trag u NFL-u. NJegov povratak na teren i angažman s Tejlor Svift potvrđuju njegovu strast prema fudbalu i posvećenost sportu, a brojni izvori očekuju da bi Kelsi mogao da odluči da se povuče nakon 2026. godine.

Hrvatski koreni

Tokom nedavne epizode podkasta "New Heights" s Tejlor Svift Trevis je svog brata DŽejsona, (drugog voditelja podkasta) podsetio na njihovo hrvatsko poreklo. Tejlor je u tom trenutku govorila o letu na Floridi, a Trevis je DŽesonu uz osmeh napomenuo: "Mi smo Hrvati, DŽejsone, nama treba sunca..."

Naime, Trevis Kelsi i njegov brat DŽejson početkom godine su u podkastu otkrili da imaju hrvatske korene. Ugostili su američku košarkašicu Kejtlin Klark, koja je pričala o svom putovanju u Hrvatsku, a na iznenađenje svih, braća su uzbuđeno rekla da su tek nedavno saznali "da imaju hrvatske krvi".