Marina Nemet je sa svega 17 godina kročila je ispred kamera i odmah dobila glavnu ulogu u čuvenom filmu "LJubavni život Budimira Trajkovića", ali njena teška sudbina imala je za nju drugi plan, te ju je sprečila da postane velika zvezda bivše Jugoslavije.

LJubav Mirjane i Bude u kultnom filmu mnogima je ulepšala odrastanje.

Supruga režisera Vatroslava Mimica prepoznala je njen talenat za glumu još u osnovnoj školi, kada je poziva da u Zagrebu glumi jednu od uloga u njegovom novom filmu. Tada je mislila da je sve to prolazna avantura, ali ipak nije bilo tako. Došla je na film i tamo ostala. Foto: Jutjub printskrin/Podcast Jugoslavija/

Ipak, ona se odlučila da nakon svoje velike prve uloge napravi pauzu, ali se kasnije više nigde nije pojavljivala.

30 godina kasnije ponovo se vratila poslu, ali nije bila zadovoljna kinematografijom i ulogama, pa je opet stavila tačku na svoju glumačku karijeru.

Sredinom 2010. godine Marina je sasvim slučajno na rutinskom pregledu saznala da boluje od zloćudnog tumora, a lekari za nju nisu imali dobre prognoze.

Ubrzo je usledila operacija koja je trebalo da bude spas Nemetovoj, ali život je drugačije režirao poslednje scene njenog života. Bitku sa karcinomom vodila je u strogoj tajnosti i nikome nije želela da kaže da boluje, sve do momenta kada to lekari nisu saopštili njenim najbližima kada je Marina legla u bolničku postelju.

Karcinom dojke nije joj dozvolio da nastavi sa svojim umetničkim stvaralaštvom. Imala je jake glavobolje, koje su bile praćene velikom slabošću, mučninama i jakim bljeskom ispred očiju, te je odlučila da potraži pomoć lekara. Nakon što je izašla iz bolnice, koleginice iz pozorišta odigrale su predstavu “Tartuffe”, a sav novac zarađen od prodaje ulaznica darovali su svojoj kolegnici. Na predstavi se pojavila kako bi se zahvalila kolegnicama, ali to je ujedno bilo i poslednje njeno pojavljivanje u javnosti. Bolest je, bila jača i 11. decembra 2010. godine izgubila je bitku sa karcinomom u 50-oj godini života.

BONUS VIDEO: