Olivera je tada, izrevoltirana njegovim postupkom, stala u odbranu "kraljice narodne muzike" i zapretila mu staklenom flašom.

- Ja sam već ušla i ulazi Lepa i silazi niz stepenice neke. Ja čujem Bakalija kako psuje Lepoj "srpsku majku". "Vidi ovu seljanku, pa joj skresa". Au, kao da me ošinuo ovako, ja volim, bogami, Lepu, ona je prava naša narodna pevačica lepoga glasa, bisernoga glasa. Uvek mi se dopadalo što je autentična, što nije pravila od sebe nešto što nije. Uvek se dičila svojom majkom sa šamijom, uvek se dičila što je iz Miločaja. Slatka mi je Lepa, mnogo je volim. Odmah sam je uzela u zaštitu.

Ubrzo je usledilo Mahmutovo izvinjenje.

- Rekoh mu: "Je l’ ti to opsova?“ i uzmem lepo flašu i kažem: "Sad ću da te drmnem ovom flašom, pa ćeš da zapamtiš kad si psovao srpsku majku". Ja sam njega tako uplašila, da se on povukao i od jednog silnika odmah postade mali Bakali. Rekao mi je: "Pa nisam to rekao, to se tebi učinilo, nisam...". Kažem mu: "Ma kako nisi, čula sam..." I tako tu, nisam ga udarila, ali sam zamahnula i da se nije izvinjavao, ja bih ga stvarno udarila - rekla je Olivera u razgovoru sa Milomirom Marićem.

