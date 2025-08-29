Rada Manojlović je nedavno proslavila rođendan u krugu najbližih, a kako pišu domaći mediji, otac ju je iznenadio nesvakidašnjim poklonom.

- Rada je danima pre svog rođendana radila, imala je dosta nastupa pa joj proslava nije bila ni na kraj pameti. Htela je da taj dan prespava jer je to bio jedini slobodan dan koji je imala. Rekla je sestri da će zajedno otići na ručak kada se naspava i da nakon toga posete oca Radeta u selu Četereže. Marija je ipak odlučila da iznenadi Radu i organizovala je žurku u restoranu koji se nalazi u blizini Požarevca. Sve nas je pozvala i rekla nam da ništa ne govorimo Radi, kao što smo i učinili - ispričao je jedan od gostiju na intimnoj pevačicinoj proslavi. Foto: ATA images/A. Ahel

- Bilo nas je dvadesetak, a Rada je počela da plače čim nas je videla. Maja se pobrinula i za dekoraciju koja je bila od balona i cveća i sve je bilo nekako bajkovito, a intimno. Taman kad je malo došla sebi, usledio je novi šok. Slavljenička torta na kojoj je pisalo "Ne mogu ja da starim, nisam psihički spremna" dovela ju je do suza, ali radosnica - ispričao je izvor sa lica mesta i za kraj dodao:

- I tu nije bio kraj iznenađenjima. Kada joj je otac Rade saopštio da joj je kupio traktor najnovije generacije, prasnuli smo u smeh, iako to nije bila šala. Zaista joj ga je kupio, jer joj ga je davno obećao. Foto: ATA images

Radin otac je otkrio zbog čega se odlučio za takav poklon.

- Svi znaju da samo Rada ume da vozi traktor, pa je to i zaslužila od mene! Naučila je još kao mala. Obećao sam joj da će za četrdeseti da dobije traktor i tako je bilo. Voziću ga ja dok sam živ, a posle ona nek nastavi ako želi. Rakiju sam joj takođe poklonio, iako znam da je ona neće piti. Neka ima kad joj neko dođe, da ga posluži, jer se zna da ja pravim najbolju rakiju - pohvalio se Radin otac Rade.

(Informer)

