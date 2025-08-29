Halid Bešlić trenutno je u bolnici, a kolege i prijatelji sa javne scene mu pružaju podršku. Među njima je i nekadašnja zvezda "Granda" Ahmed Sejfić kog su tokom takmičenja upoređivali sa legendarnim pevačem.

Ahmed Sejfić je istako da je ponosan na poređenje sa legendarnim pevačem i otkrio da mu je upravo Halid Bešlić dao savet da ostane svoj i da nikada nikog ne kopira.

- Tad nije uopšte izgledao bolesno, nije se žalio ni na šta, pošto mene inače zovu novi Halid, značilo mi je njegovo društvo i njegov savet. Rekao mi je da budem svoj da pevam svojim glasom, da nikad nikog ne kopiram. Proveli smo celi dan zajedno, gledao sam ga i slušao, upijao svaki momenat, jer sam želeo da mi to ostane do kraja života. Nadam se da će se oporaviti i da ovo neće biti naše poslednje druženje - poručio je Ahmed Sejfić.

"Veliko hvala jednom i jedinom Halidu Bešliću"

Inače, Ahmed je na Instagramu podelio snimak poslednjeg druženja sa Halidom, uz sledeći komentar:

- Veliko hvala jednom i jedinom Halidu Bešliću. Podrška od tako velikog čoveka i legende naše muzike za mene znači više nego što mogu rečima opisati. U ovom takmičenju "Zvezde Granda", svaka iskrena reč i gest podrške mi daju dodatnu snagu da idem još jače. Od srca hvala, maestro - napisao je Ahmed na Instagramu.

(Blic)

