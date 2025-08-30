Što se tiče najređeg znaka, u pitanju su ambiciozne i izuzetno vredne osobe, za koje mnogi kažu da su tvrdoglave, ali jedna od njihovih glavnih osobina jeste da čvrsto stoje na svojim nogama.

Ako vas krasi ambicioznost i inicijativa, a čvrsto stojite na zemlji, onda ste definitivno u horoskopu Jarac. Iako bi mnogi odmah rekli da su u pitanju tvrdoglave osobe, to je možda manje važno jer su jedan od najodgovornijih i najvrednijih znakova. Smatraju se i najređim znakom jer je utvrđeno da se najmanje rođendana slavi između 25. decembra i 1. januara.

Studija koja je rađena da bi se utvrdila prisutnost određenih znakova među populacijom, pokazala je da se najviše dece rodi između juna i novembra, što znači da ih je najviše začeto u hladnim mesecima kada su ljudi pretežno kod svojih kuća. Foto: Piksabej

Jarčeve ćete prepoznati po superiornosti, što je zapravo njihov odbrambeni mehanizam. Vole da uče, napreduju u karijeri i često imaju "pokerašku facu" kako bi ostavili poseban i misteriozan utisak na druge. Pouzdani kao partneri, ali distancirani u početku, nastojaće da održe vezu kada se razvije ljubav.

S druge strane, jedan od vodenih znakova koji karakteriše emotivnost, ali i upornost, najčešći je među ljudima širom sveta. U pitanju je Škorpija. Portal "Moje astro tajne" je taj znak uvrstila u sam vrh znakova zodijaka po prisutnosti, budući da, kako je otkriveno, čini čak 9,6 odsto populacije Amerike.

Škorpije su odlični lideri i poseduju jake emocije i prodorrnost, ali umeju da pokažu i ljubomoru. Zagonetne, tajanstvene i pomalo mračne škorpije najverovatnije su začete oko Dana zaljubljenih, tako da je sve jasno.

