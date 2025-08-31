Juče je na Novom bežanijskom groblju u Beogradu održan šestomesečni pomen osnivaču i dugogodišnjem direktoru "Grand" produkcije, Saši Popoviću.

Mnoge javne ličnosti su došle kako bi odale počast prijatelju i saradniku.

Među ožalošćenim prijateljima i saradnicima nije bilo ni Marije Šerifović. FOTO: ATA / A.A.

Pevačica se nalazi van Srbije, zbog čega nije bila u prilici da dođe na Novo bežanijsko groblje, ali se oglasila na svom Instagramu.

Ona je podelila fotografiju sa Popovićem i javno priznala da joj mnogo nedostaje. Foto: Instagram printskrin/serifovic

- 182. dan bez tebe. Da samo znaš koliko te često spominjem. Da samo znaš koliko mi nedostaješ - napisala je Marija u opisu objave.

