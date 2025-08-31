Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije, Bogdan Bogdanović, zbog povrede neće moći da se sa ostatkom ekipe bori za zlato na Eurobasketu, a ova vest je potresla sve Srbe koji bodre naše momke.

Pevačica Ana Sević se povodom Bogdanove povrede oglasila na Instagramu, podelila je šaljivi komentar: - Bogdane, slušaj me - grčka krema, kupus i brufen od 600!

Podsetimo, Srbija još od ere Jugoslavije nije došla do zlatnog odličja, poslednji put bili smo šampioni 2001. i 2002. na Eurobasketu i Mundobasketu, kada je selektor takođe bio Svetislav Pešić.

Foto: Instagram printskrin/anasevicofficial

 

Mladi sportista je jednom prilikom pričao kako je vezan za porodicu: 

- Porodica je temelj. Roditelji su usadili meni i sestri ispravan način razmišljanja. Prvo, da radiš ono što voliš, da uživaš u svom poslu i da čuvaš familiju i taj najuži krug ljudi oko sebe. Da budeš dobar čovek... Moja porodica je puna ljubavi i sreće. Izuzetno sam im zahvalan na svemu sto su učinili za moju sestru i mene. Bile su i teške situacije u životu ali uvek smo imali sve što nam je potrebno da uživamo i budemo srećni - rekao je košarkaški as svojevremeno u emisiji "Kao sav normalan svet".

