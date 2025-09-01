Slavni dirgent Zubin Mehta i veliki prijatelj Beogradske filharmonije, izjavio je saučešće povodom preranog odlaska filharmonijskog šefa-dirigenta Gabrijela Felca.

Foto: I. Marinković

- Gabrijel Felc je bio divan kolega i muzičar. Šokiran sam njegovom iznenadnom smrću i upućujem njegovoj porodici svoje iskreno saučešće. Takođe su mi u mislima njegovi orkestri, naročito Beogradska filharmonija, koju je neizmerno inspirisao. Svima će nam veoma nedostajati - napisao je Mehta. Foto: N. Fifić

Takođe, Zubin Mehta je izrazio veliko žaljenje što ipak neće biti u prilici da održi koncert sa voljenom Beogradskom filharmonijom, zakazan za 27. oktobar 2025.

Zbog trenutne nemogućnosti da se uputi na daleka putovanja, Mehta se odlučio da otkaže niz nastupa koji su bili planirani za naredni period. Foto: I. Marinković

Muzičari upućuju reči podrške

Povodom bolnog gubitka i pretužnog odlaska šefa-dirigenta Gabrijela Felca, Beogradskoj filharmoniji se javljaju brojne kolege uz reči podrške i saosećanja.

Među njima su muzičari Nemanja Radulović, Danijel Rajskin, DŽon Akselrod, Hauard Grifits, Ksenija Sidorova, Bruno Merze, Maja Bogdanović, Nemanja Stanković, Olga Šeps, Eduardo Aladren i još mnogi muzičari, menadžeri, prijatelji, pretplatnici kao i novinari iz brojnih redakcija.

Podsetimo, Beogradska filharmonija saopštila je u subotu da je u 54. godini iznenada preminuo njen dugogodišnji šef-dirigent Gabrijel Felc.

- Felc je preminuo u petak, 29. avgusta u Univerzitetskoj bolnici u Esenu. Prerani odlazak voljenog i dugogodišnjeg šefa-dirigenta, ogroman je gubitak ne samo za Beogradsku filharmoniju, već i za celokupnu srpsku kulturu - navedeno je u saopštenju.

Podsećaju da je Felc ostavio neizbrisiv trag na svetskoj sceni kao jedan od najistaknutijih nemačkih dirigenata, sa svestranom karijerom u operskom i simfonijskom repertoaru. Na čelo Beogradske filharmonije, Felc je stao 2017. godine kada je Orkestar stupio je u sasvim novu razvojnu etapu.

On se upisao u njenu stogodišnju istoriju kao jedan od najuspešnijih i najvažnijih šefova-dirigenata. Sa Felcom je Filharmonija postala deo svetskog ranga orkestara "teške kategorije", drastično proširivši njen repertoar i značajno utičući na podizanje nivoa izvođačkog kvaliteta do same izuzetnosti.

