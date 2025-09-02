Čuvena "loto devojka" Suzana Mančić skoro pet decenija pleni na javnoj sceni.
Voditeljka koja je prepoznatljiva po specifičnom osmehu, harizmi i lepoti godinama se predstavlja devojačkim prezimenom Mančić, dok joj u dokumentima stoji ono koje je uzela udajom za prvog supruga.
Ona je otkrila da je njeno pravo ime i prezime Suzana Kunić.
–Tradicionalno sam uzela muževljevo prezime i onda kada su zvanični dokumenti u pitanju, ljudi se zapanje kao „Vi niste Mančić?“, ja kažem „Pa, nisam“ -rekla je Suzana.
Zbog prezimena bivšeg muža danas često „raspravlja“ sa sadašnjim suprugom Simeonom.
- Moj suprug kaže „Dobro, Mančić, ti ne moraš da nosiš moje prezime, ali nije u redu da si udata za mene, a imaš prezime drugog muža“– priznala je voditeljka i otkrila da joj promena prezimena u dokumentima sad predstavlja problem.
–To je tolika komplikacija promeniti sve papire, imam registrovanu firmu na svoje ime, bankovne račune, nekretnine…Sve to moram da menjam – rekla je za "Grand" i dodala:
- Kad bi postojala neka agencija koja će to uradi, ja bi rade volje sve promenila.
