Čuvena "loto devojka" Suzana Mančić skoro pet decenija pleni na javnoj sceni.

Voditeljka koja je prepoznatljiva po specifičnom osmehu, harizmi i lepoti godinama se predstavlja devojačkim prezimenom Mančić, dok joj u dokumentima stoji ono koje je uzela udajom za prvog supruga. Foto: ATA images/M. P.

Ona je otkrila da je njeno pravo ime i prezime Suzana Kunić.

–Tradicionalno sam uzela muževljevo prezime i onda kada su zvanični dokumenti u pitanju, ljudi se zapanje kao „Vi niste Mančić?“, ja kažem „Pa, nisam“ -rekla je Suzana.

Zbog prezimena bivšeg muža danas često „raspravlja“ sa sadašnjim suprugom Simeonom.

- Moj suprug kaže „Dobro, Mančić, ti ne moraš da nosiš moje prezime, ali nije u redu da si udata za mene, a imaš prezime drugog muža“– priznala je voditeljka i otkrila da joj promena prezimena u dokumentima sad predstavlja problem. Fot: Instagram printskrin/ suzanamancicofficial

–To je tolika komplikacija promeniti sve papire, imam registrovanu firmu na svoje ime, bankovne račune, nekretnine…Sve to moram da menjam – rekla je za "Grand" i dodala:

- Kad bi postojala neka agencija koja će to uradi, ja bi rade volje sve promenila.

