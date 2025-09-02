U javnosti su se pojavile oprečne informacije - da je legendarni izvođač narodne muzike izašao iz bolnice, pa zatim i da je i dalje na lečenju. Zapravo, Bešlić je samo promenio kliniku na kojoj se leči. NJegov menadžer Nedim Srnja kazao je da se folk pevač oseća mnogo bolje.

- Halid je trenutno prebačen na kliniku za onkološke pacijente i trenutno se oseća dobro, prima terapiju i ide nabolje. Ovim putem samo bih želio demantovati sve glasine koje kruže poslednjih dana, a to je da su Halidu otkazali organi i da je loše, ništa od toga nije tačno - rekao je Nedim.

Legenda narodne muzike Halid Bešlić primljen je u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, nakon što je nedavno otkazao svoj nastup na Sajmu šljive u Gradačcu. Pevač je prethodno bio smešten na odeljenju za nefrologiju.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Podsetimo, turistička zajednica grada Gradačca objavila je kako je njegov koncert najavljen za sredu, 27. avgust, otkazan zbog "zdravstvenih razloga s kojima se suočava naša velika muzička zvezda".

"Uprkos ogromnoj želji da se druži s gradačačkom publikom prve sajamske noći, Halid je primoran trenutno se posvetiti svom zdravlju i započeti proces rehabilitacije - naveli su u saopštenju.

Pročitajte još

ODLAZAK LEGENDE JUGOSLAVIJE: Umro osnivač "Sedmorice mladih"

ODLAZAK LEGENDE JUGOSLAVIJE: Umro osnivač "Sedmorice mladih"

14:55

Danijela Dimitrovska sa verenikom kupila stan od 500.000evra

Danijela Dimitrovska sa verenikom kupila stan od 500.000evra

14:50

DIREKTOR OTKRIO DETALJE: Evo da li se menjaju pravila u "ZG"

DIREKTOR OTKRIO DETALJE: Evo da li se menjaju pravila u "ZG"

14:02

ISTO KAO I CECA: Evo koliko je visoka Rada Manojlović

ISTO KAO I CECA: Evo koliko je visoka Rada Manojlović

11:28

(Klix.ba)

SRPKINJE DOŠLE KAO ŠAMPIONKE SVETA, A OTIŠLE... Evo koje mesto je zauzela ženska odbojkaška reprezentacija Srbije na Svetskom prvenstvu!
Sport

SRPKINJE DOŠLE KAO ŠAMPIONKE SVETA, A OTIŠLE... Evo koje mesto je zauzela ženska odbojkaška reprezentacija Srbije na Svetskom prvenstvu!

TERMIN KOJI MNOGI NE VOLE: Evo kada Novak Đoković igra na Ju-Es openu protiv "boljeg od sebe"
Sport

TERMIN KOJI MNOGI NE VOLE: Evo kada Novak Đoković igra na Ju-Es openu protiv "boljeg od sebe"

BONUS VIDEO:

#Halid Bešlić #pevač Halid Bešlić #bolnica #onkologija #VIP #Halid Bešlić vesti #Halid Bešlić zdravstveno stanje #Halid Bešlić zdravlje #tumor #kancer #rak #Sarajevo vesti #Halid Bešlić bolest #BIH vesti #Bosna vesti #Bosna i Hercegovina vesti
Komentari 0
ПУТИН И СИ УПРАВО ПОТПИСАЛИ ДИЛ ВЕКА: Запад на коленима, сада им више ништа не могу

PUTIN I SI UPRAVO POTPISALI DIL VEKA: Zapad na kolenima, sada im više ništa ne mogu