U seriji, Gigina sestra ostavlja testament u kojem kao naslednike imenuje njegovu decu – Violetu, Guzu i Slobodana – ali uz stroge uslove. Violeta mora da se uda, Guza da pronađe posao, a Slobodan da završi razred sa vrlo dobrim uspehom.

Upravo taj zaplet pokreće radnju cele serije. No, kako tvrde na pomenutoj stranici, deca zapravo nije trebalo da pristanu na te uslove.

Umesto toga, mogla su da odbiju nasledstvo, a tada bi, kao jedini zakonski naslednik svoje sestre, sve nasledio Giga.

Time bi Popadići odmah dobili novac, platili Macolin spomenik i – serije zapravo ne bi ni bilo. Upravo zato postavlja se pitanje zašto advokat Radujković u seriji nije predložio to rešenje, već je tvrdio da u testamentu nema nikakvih rupa.

Bolji život (1987.–1991.) jedna je od najgledanijih serija u bivšoj Jugoslaviji, a zgode porodice Popadić pratili su milioni gledalaca. 

