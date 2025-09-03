Porodica Dragojević je imala i privatan biznis koji je navodno propao.

Oliver Dragojević je živeo u Splitu, u stanu koji se nalazio u samom centru grada.

Mediji su posetili zgradu u kojoj je živeo legendarni pevač, a na interfonu su zatekli pločicu na kojoj stoji prezime Dragojević i ime firme "Kavala d.o.o."

Međutim, na zvaničnom sajtu ove firme se vidi da je biznis ugašen. Foto: ATA images/Z. M.

Kako dalje piše, ova firma, u okviru koje je poslovala i prodavnica, bavila se prodajom mešovite robe, a da je propao porodični biznis porodice Dragojević potvrdila je i žena koja živi u istoj zgradi.

- Taj stan je bio i kao neka firma, ali to ne posluje neko vreme. Koliko znam oni su od jednog napravili dva stana, pa u jednom živi Vesna, njegova žena, a drugi je firma. Ali nju baš nismo skoro videli. Leto je, možda je negde na nekoj njihovoj drugoj lokaciji. Ovde vam živi i Doris Dragović sa suprugom. NJu povremeno i vidimo, porodicu Dragojevića nismo skoro. Imaju oni još nekretnina i po Splitu i dalje po Hrvatskoj, a mnoge izdaju - rekla je stanarka iz zgrade.

Oliverov sin Davor Dragojević u prelepoj Prižbi u Blatu na Korčuli, prvi red do mora, izgradio je luksuzno carstvo za odmor, vilu s bazenom, koju iznajmljuje bogatim turistima.

Foto: ATA images/Z. M.

Podsetimo, Vesna i Oliver su prvog sina Dina dobili su 1975. godine, a tri godine kasnije stigli su blizanci Damir i Davor.

Međutim njihov brak se umalo raspao zbog afere sa nekadašnjom manekenkom Brankom Marić Muti.

- Tokom svih tih godina često sam zbog stresa i nervoze završavala u hitnoj pomoći. Dugo sam pokušavala da odgonetnem zašto se Oliver okrenuo drugoj ženi, ali na kraju sam shvatila da je reč o njegovoj nezrelosti i nesigurnosti, rekla je svojevremeno Vesna.

(Kurir)

BONUS VIDEO: