Iza sebe je ostavio četvoro dece - ćerke Milicu i Nevenu, kao i sinove Spasoja i Janka, a prošle godine Milica je sa javnošću podelila sa čime se suočila nakon bolnog gubitka. Detaljima koje je iznela o njegovim poslednjim bolničkim danima šokirala je domaću javnost.

Milica je govorila o tome da li vreme leči rane i koje uspomene na oca joj se najčešće javljaju u sećanju, kao i o njenoj borbi za pravdu. Ona je otkirla i kako je izgledao njen poslednji susret sa ocem.

- Sećam se sa setom njegove poslednje posete, jer kasnije zbog narušenog zdravstvenog stanja više nije mogao da dolazi. Do samog kraja bili smo u kontaktu. Foto: Milutin Labudović

Milica se prisetila i najdraže uspomene na oca.

- Pismo koje mi je dao na dan venčanja. Moram da naglasim da su tatine stvari, kostimi, nagrade i priznanja u našem stanu drage uspomene i zauzimaju posebno mesto.

Milica je otkrila kako je danas i da li vreme ublažava bol za gubitkom. Foto: ATA images

- Gubitak oca i tu prazninu ništa ne može da ublaži. Način na koji je otišao, u stanju septičnog šoka i pomućene svesti, moja nemoć da ga poslednji put vidim. Medicinska sestra (jedan od svedoka zaveštanja) u tom momentu odbija i pomisao da na intenzivnu negu u vreme korone i stroge zabrane poseta, pusti bilo koga pa i mene, njegovu ćerku. Kasnije na moje zaprepašćenje, iz testamenta saznajem, da su u to isto vreme kroz tunel hitne pomoći, uprkos tim istim zabranama, uvedena dva čoveka koja nisu bila ni u kakvom srodstvu sa njim, a koji su postali svedoci njegove navodne usmene izjave. Način na koji mi je uručeno lažno usmeno zaveštanje, koje ostaje kao poslednji trag na mog oca ostaju kao trauma za ceo život. Saznanja koja slede ostavljaju me bez reči: Stambeni kontejner u Neuzinama u kome je tata provodio najveći deo vremena je nestao, kao i sve stvari u njemu. Nakon smrti banka mi dostavlja dokument iz koga saznajem da je sa očevog bankovnog računa, a nakon smrti, podignut veliki novčani iznos, što je krivično delo - tvrdi Lanetova ćerka i dodaje:

- Nakon tog saznanja podnosim krivičnu prijavu. Bila sam uverena da postoje imena koja su institucije, kao što je ime mog oca, i da se njima ništa slično ne bi moglo dogoditi. Da li je moguće da bi neko tako mogao postupiti prema njemu?! Lažno usmeno zaveštanje sačinjeno je pod neobičnim okolnostima u bolnici koja se po tom pitanju do danas nije oglasila. Da li je do posete navodnih svedoka ikada došlo? To više ne pitam samo ja već čitava kulturna javnost, svi njegovi poštovaoci i ceo region. Napominjem da je tata u to vreme bio na respiratoru u stanju sepse i pod jakim sedativima. O mukama kroz koje je prolazio govori i njegova poslednja fotografija iz bolnice koju sam u svom prvom obraćanju pokazala javnosti. Foto: Jutjub printskrin/Vodič za roditelje, Z. Knežević

- U protekle 4 godine, koliko je prošlo od očeve smrti, predmet se gotovo nije pomerio sa mesta. Održano je jedno, pripremno ročište i moje saslušanje. Iskaze ovih navodnih svedoka ne znam kada ćemo čuti. Očevu imovinu koriste i rasparčavaju navodni testamentalni naslednici. I pored mog jasnog negodovanja i bunta, u nadi da ću ubrzati proces od 8 zakazanih ročišta ukupno 6 je odloženo - zaključuje Milica.

