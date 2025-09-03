Poznati pevači snimili su duetsku pesmu pod nazivom "Godino vrela" . Vrlo brzo je zadobila simpatije publike i postala veliki hit.

Međutim, stajala je godinama u fioci pre nego što je ugledala svetlost dana. 

Kako je Merlin želeo da obraduje publiku, zabranio je Halidu da govori o numeri i da je izvodi pre objavljivanja. 

- Dino Merlin mi je rekao da sve mora biti u tajnosti. Iako mi je bilo teško, čuvao sam tajnu čak nekoliko godina. Tek sada, nakon objavljivanja albuma Dina Merlina, mogu da pričam o ovom duetu. Mislim da je dobra pesma, a publika koja je najbitnija reći će svoj konačan sud. Kada sam došao u studio na snimanje, pesmu sam, što mi pevači kažemo, otpevao iz cuga.

Posle nisam smeo ni da je pevušim pred ljudima, da ne bih otkrio tajnu. Borio sam se tako s tom pesmom nekoliko godina - kazao je kroz smeh Halid za Kliks.ba. 

