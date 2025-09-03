Te patnje služe kao sredstvo za očuvanje smirenja, sprečavajući nas da postanemo sujetni i nepokorni

Međutim, ako su naše misli negativne, možemo očekivati nemir u svom životu.

On naglašava da Bog produžava život onima koji praktikuju pokajanje. Ako se pojedinac trudi da ostane dosljedan dobru i izbjegava zlo, Božja ljubav produžava mu život kao nagradu za njegovo pokajanje. S druge strane, ako neko uporno praktikuje zlo i time doprinosi širenju zla, Bog može skratiti njegov život kao pravedan čin pravde.

Otac Tadej deli priču o caru koji je želeo uvesti revolucionarne promene, uključujući ukidanje Svete Crkve. Kroz viđenje, car je shvatio da, zbog svoje upornosti u zlu, Bog mu smanjuje 12 godina života kao odgovor na njegove nepravedne namere.

Otac Tadej podseća da je život dat ljudima kako bi ispunili Božje volje i poslušanje. Ipak, zbog naše ljudske prirode, suočavamo se s brojnim izazovima i patnjama. Te patnje služe kao sredstvo za očuvanje smirenja, sprečavajući nas da postanemo sujetni i nepokorni. Otac Tadej poziva nas na smirenje kao ključ za prevazilaženje životnih izazova i pravilno usklađivanje s Božjom voljom.

 

