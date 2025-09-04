Javnost jer Semira upoznala u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", a veliku pažnju je privukao kada je otkrio da boluje od tumora.

Nedavno je uspešno obavljena operacija. Na svom Instagram profilu je objavio da je posle operacije tumora imao prvi nastup, a uz njega je sve vreme bio sin. Foto: Printskrin/Instagram/semir_krantic

- U subotu sam imao prvu tezgu nakon operacije tumora. Bio je to poseban trenutak za mene. Sve je prošlo bolje nego što sam mogao poželeti - poručio je on, pa dodao:

- Muzika, ljudi, emocija. Ono što me najviše dotaklo bilo je dete koje je celu noć bilo uz mene, kao da je osetilo moju energiju i nije se odvajalo. Takvi trenuci podsećaju da vredi boriti se i ići napred. Ne odustajemo, tek sad krećemo još jače.

