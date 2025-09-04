Iako je sada u teškoj situaciji, Halid tokom života već nekoliko puta bio hospitalizovan i suočavao se sa ozbiljnim zdravstvenim poteškoćama.

Jedan od najtežih trenutaka bio je 2009. godine kada je doživeo tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je izgubio desno oko. U sarajevskoj bolnici proveo je 24 dana, a ta je nesreća značajno je promenila njegov život, o čemu je i sam govorio.

- Svaki dan prolazim pored mesta gde sam doživeo nesreću. Stalno pomislim je li se tada nešto moglo promeniti. Imam posljedicu da ne vidim na oko, ali ostalo sam sanirao. Vreme brzo prolazi, stižu me godine, refleksi zatupljuju. Voleo bih da se to nije dogodilo, a možda je to i dobro jer otad sam prestao da pušim i to je vrlo bitno za moju karijeru - rekao je ranije za srpske medije. Foto: ATA images/ZIPA photo/B. Zdrinja, Profimedia

- Kad su me odvezli u bolnicu i stavili me u indukovanu komu, dobio sam vodu u plućima. Imao sam loš imunitet. Nastala je borba za moj život. Izgubio sam jedno oko, ali sam dobio pluća kad su mi izbacili svu tu vodu - dodao je.

No, ni posle te teške nesreće nije bilo lako. Godine 2022. Halid je doživeo još jednu saobraćajnu nesreću na putu Šabac-Loznica, kod mesta Lešnica.

Foto:G. Šljivić / ATA images/ZIPA photo/B. Zdrinja

- Lakša nesreća je u pitanju, nisam išao doktoru. Lančani sudar je u pitanju. Nas je udarila neka žena, a mi automobil ispred nas - ispričao je tada za srpske medije.

Pored saobraćajnih nesreća, Halid već godinama živi sa dijabetesom, zbog kojeg je morao da promeni životne navike.

U junu 2022. završio je u sarajevskoj bolnici zbog ugradnje stenta. Foto: ATA images/A. Ahel, Igor Marinković

- Stavili su mi dva stenta. Dobro je, hvala Bogu, odlično je. Sve će to biti kako treba. Odlično se osećam, da kucnem u drvo. Jedino što sada te tablete moram piti redovno, to je ta disciplina koje se moram pridržavati - rekao je tada za Dnevni avaz.

Nakon operacije osećao se dobro, a lekari su mu dopustili da već deset dana posle zahvata počne da peva.

