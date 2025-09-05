Malo ko zna da se Lepa Lukić udavala čak tri puta. Prvi put na ludi kamen ona je stala vrlo mlada i to sa, danas pokojnim, Tomom Lukićem čije prezime nosi kroz čitavu karijeru. Drugi put se na večnu ljubav zavetovala menadžeru Vladimiru Peroviću, kojeg je uhvatila u preljubi, a treći put srce je poklonila Milanu Milanoviću kraj kojeg je provela gotovo dve decenije. Svaki od ovih muškaraca ostavio je pečat u životu pevačice narodne muzike, ipak čini se da je njoj oduvek najbolnije bilo da govori o ljubavi iz mladosti. Foto: P. Milošević

Prvi muž Lepe Lukić, po priči kraljice narodne muzike, tačnije njene bliske prijateljice Nade bio je bolesno ljubomoran.

Pratio ju je, branio joj da radi, pretio joj je smrću, navukao je i na kocku, a kada je tražila razvod povlačio ju je po sudovima sedam godina.

- Toliko ju je voleo da prosto nije umeo da se kontroliše. Smetao mu je njen posao i zahtevao je da ga napusti. Ona nije htela da se odrekne karijere jer je bila u zenitu slave. Toma ju je mnogo voleo i nije mogao da se suzdrži. Uhodio ju je. Pretio joj je da će je ubiti, nije znao šta priča. Ona je baš strahovala, a na kraju, kad ga prođe, bude mu žao i kaže joj: „Zar misliš da bih te ja ubio“. To je možda govorio u afektu. Sedam godina je sve to trpela, a on joj nije dao razvod. Nije mogao da shvati da više ne mogu zajedno da žive. Ma pakao - ispričala je za medije ranije Lepina drugarica i dodala da je pevačice tek pred smrt prvom suprugu oprostila grehe, jer ju je on to zamolio na samrtničkoj postelji.

Prvi muž Lepe Lukić ostavio je ožiljke na srcu kraljice narodne muzike ali to je nije sprečilo da ga još jednom otvori Vladi Peroviću. Koliko je samo menadžera volela, to možda najbolje mogu da posvedoče njeni prijatelji i članovi porodice, dok se o toj velikoj ljubavi može prosuditi i na osnovu fotografije sa venčanja. Jedine Lepine fotografije u venčanici.

Nije davala pevačica senka na njenog izabranika da padne niti da bilo ko bilo šta ružno o njemu govori. Branila ga je i kad je bio u pravu i kada je grešio, nažalost, to joj se obilo o glavu. Prevario ju je, što je ona videla svojim očima.

- Rekla sam da idem na deset dana u inostranstvo da pevam. Odvezao me je do aerodroma. Cmok, cmok. Ja kao bajagi odem, ali sam se vratila iste večeri. Zatekla sam ih kad su se raspremili u spavaćoj sobi. NJu sam izbacila napolje onako gologuzu! Molila me da joj dam odeću, a ja joj nisam dala. Posle sam joj bacila garderobu niz stepenice i oterala je napolje - rekla je Lepa.

Tek sa trećim mužem Lepa je dočekala sreću. Kraj njega je provela dve decenije, nažalost i od njega 2019. godine morala je da se oprosti. Milan je preminuo u Kanadi gde je živeo, a Lepa ne krije da i dan-danas tamo voli da pođe, prenosi "Story".

