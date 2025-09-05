Prema dostupnim informacijama, protiv Tarasove je već podnet zahtev sudu za određivanje mere pritvora.

Kako navodi izvor, istražitelji nameravaju da zatraže kućni pritvor za Tarasovu u slučaju šverca droge.

Glumica se sumnjiči za krivično delo po članu 229.1, stav 1 Krivičnog zakonika Rusije, koji se odnosi na krijumčarenje narkotika, psihoaktivnih supstanci, njihovih prekursora ili analoga, a za koji je zaprećena kazna od tri do sedam godina zatvora, prenosi Tanjug.

Za sada nije bilo zvaničnih komentara glumice ili njenog pravnog tima.

Darija Aglaja Tarasova je rođena 18. aprila 1994. godine u Sankt Peterburgu, a ćerka je poznate ruske glumice Ksenije Rapoport i biznismena Viktora Tarasova.

Značajnu ulogu ostvarila je u filmu "Led" ("Ice", 2018), gde je glumila Nađu Lapšinu, zajedno sa srpskim glumcem Milošem Bikovićem sa kojim je, prema pisanju medija, bila u dvogodišnjoj vezi.

Pored filma "Led", njih dvoje su sarađivali i u hit filmu "Sluga 2". Foto: Jutjub printskrin/Central Partnership Miloš i Aglaja, scena iz filma "Sluga 2".

Zajedno su se slikali za naslovne strane ruskih časopisa, nikad srpskih – ovde gotovo da nije ni govorio o njoj, a ubrzo su zaigrali u zajedničkom filmu „Led“.

Zanimljivo je da je Miloš glumio i sa Aglajinom mamom, u filmu „Mitovi“, poznatom ruskom glumicom Ksenijom Rapaport.

Aglaja je sa Milošem dolazila i u Srbiju, gde je bila njegova pratilja na venčanju Jelisavete Orašanin, Miloševe najbolje drugarice, i košarkaša Miloša Teodosića.

Osim Srbije, glumici su se dopali i Srbi, pa je i dan-danas dobra prijateljica sa glumicom Milenom Radulović, koja intenzivno snima u Rusiji. Foto: Printskrin/Instagram/aglayatarasova

Prema Miloševim rečima, on i Aglaja raskinuli su nakon godinu i po dana zajedničkog života, a u javnosti se nagađalo da je krivac za prekid veze to što je glumac nakon „Leda“ sve češće boravio u Srbiji. Foto: Jutjub printskrin/Harper's Bazaar Russia

Za ulogu u filmu "Led" osvojila je prestižnu nagradu Zlatni orao za najbolju glumicu.

