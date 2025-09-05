Bivša devojka Miloša Bikovića i poznata glumica iz Rusije, Aglaja Tarasova, privedena je na aerodormu Domodedovo, u Moskvi nakon što je kod nje pronađeno 0,38 grama narkotika, prenela je agencija RIA Novosti.

Aglaja Tarasova, koja je srpskoj javnosti poznata zbog veze sa glumcem Milošem Bikovićem, koja je trajala od 2016. godine, do 2018. godine, vrlo je popularna u Rusiji.

Ona je rođena, 18. aprila 1994. godine u Sankt Peterburgu, a majka joj je poznata glumica Ksenija Rapoport, dok joj je otac poznati biznismen, Viktor Tarasov. Foto: Printskrin/Instagram/aglayatarasova

Poznata je po filmu "Led", u kojem je glumila Naidu Lapšinu, a za ovu ulogu dobila je nagradu "Zlatni Orao".

Upravo tokom snimanja ovog filma zbližila se sa Bikovićem. Iako nisu mnogo govorili o svojoj ljubavi, Aglaja Tarasova je jednom prilikom priznala zbog čega se zaljubila u Bikovića.

- On je Srbin i time je sve rečeno! A mene su uvek privlačili huligani, baš takvi, s lukavim sjajem u očima!

Posle dve godine ljubavi, njihova veza je pukla, a mesecima kasnije bili su glavna tema ruskih medija. Miloš i Aglaja zabavljali su se od 2016. godine, a on je u aprilu 2018. objavio da su se rastali. Foto: Jutjub printskrin/Central Partnership

- Prijatelji! Da bi se izbegli nepotrebni razgovori i pogrešni zaključci, Aglaja i ja želimo direktno da podelimo važne i intimne vesti za nas. Nažalost, posle jedne i po godine zajedničkog života, odlučili smo da se razdvojimo. Ovo se desilo zbog prebukiranih rasporeda i stalnih putovanja - napisao je glumac tada i dodao:

- Trudili smo se da provodimo zajedno svaki slobodan minut, ali ispalo je da to nije bilo dovoljno. Nastavićemo da poštujemo i volimo jedno drugo, i ostaćemo bliski prijatelji i kolege. Nadamo se da imamo vašu podršku i razumevanje i hvala vam na svim toplim rečima - poručio je Biković. Foto: Jutjub printskrin/Harper's Bazaar Russia

Sumnjiči se za šverc narkotika

Aglaja Tarasova, poznata glumica iz Rusije i bivša devojka Miloša Bikovića, sumnjiči se za krivično delo po članu 229.1, stav 1 Krivičnog zakonika Rusije, koji se odnosi na krijumčarenje narkotika, psihoaktivnih supstanci, njihovih prekursora ili analoga, a za koji je zaprećena kazna od tri do sedam godina zatvora, prenosi Tanjug.

Aglaja je privedena na moskovskom aerodromu Domodedovo nakon što je kod nje pronađeno 0,38 grama narkotika, javlja agencija RIA Novosti, pozivajući se na izvor iz bezbednosnih službi.

