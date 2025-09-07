Sestra Kim DŽong Una, Kim Jo DŽong, često je nazivana drugom najmoćnijom osobom u Severnoj Koreji.

Ona zauzima dve visoke funkcije u vladi svog brata i privukla je međunarodnu pažnju zbog vređanja svog južnokorejskog kolege i drugih stranih lidera. Često se može videti pored vrhovnog vođe na vojnim paradama i međunarodnim samitima - a viđena je sa njim i ruskim predsednikom Vladimirom Putinom pre njihovog bilateralnog sastanka i kineske vojne parade u Pekingu.

Kao i kod njenog brata, veliki deo ličnog života je obavijen velom tajne - ali evo šta se zna o njoj. Foto: Profimedia

Brz uspon na vlast nakon očeve smrti

Veruje se da je gospođa Kim u kasnim tridesetim i jedina je ćerka od petoro dece Kim DŽong II - oca Kim DŽong Una i vrhovni vođa Severne Koreje od 1994. do svoje smrti 2011. godine.

Prvi put se u javnosti pojavila na sahrani svog oca, brzo učvrstivši uticaj u režimu svog brata nakon što je preuzeo vlast. Pričalo se da ga je privremeno zamenila 2014. godine tokom jednomesečnog perioda kada nije viđen u javnosti.

Ona je od 2014. godine bila zamenik direktora Odeljenja za propagandu i agitaciju vladajuće Korejske radničke partije, a 2021. godine je postala član najvišeg tela za donošenje odluka u zemlji, Komisije za državne poslove, prema podacima južnokorejskog Ministarstva za ujedinjenje. Foto: Profimedia

Bila je deo delegacije Severne Koreje na Zimskim olimpijskim igrama u Južnoj Koreji 2018. godine i delovala je kao specijalni izaslanik na sastancima sa zvaničnicima Seula. Dodata je na listu sankcija SAD 2017. godine zbog kršenja ljudskih prava u Severnoj Koreji.

Smatra se da je, kao i Kim, deo detinjstva provela u Bernu, u Švajcarskoj, gde je pohađala školu, pre nego što se vratila kući da studira na Univerzitetu Kim Il Sung. Mediji pišu da je udata i da ima dvoje dece, iako to nikada nije zvanično potvrđeno.

Koje kontroverzne komentare je iznela?

Kim Jo DŽong je više puta uvredila svoje kolege preko granice u Južnoj Koreji.

U avgustu 2022. godine, odgovorila je na ponudu ekonomske pomoći u zamenu za denuklearizaciju rekavši bivšem južnokorejskom predsedniku Jun Suk Jelu da "zatvori usta".

Takođe ga je nazvala "zaista jednostavnim i još uvek detinjastim". Ministarka za ujedinjenje Južne Koreje opisala je njene komentare kao "nepoštovanje i nepristojnost".

Te godine je takođe optužila Seul da je uneo koronavirus u Severnu Koreju kroz kampanju bacanja balona punih smeća i propagandnih letaka preko granice. Foto: Profimedia

- Iskorenili smo virus koji je širio južnokorejski ološ - rekla je kasnije.

- Moramo se žestoko suprotstaviti. Već smo razmatrali razne planove kontrakcije, ali naša kontramera mora biti smrtonosna odmazda - navela je.

U novembru 2022. nazvala je vladu Juna „idiotima“ usred spekulacija da Seul planira provokativne mere protiv Pjongjanga. Južna Koreja je opisala njene komentare kao "veoma žalosne" i optužila je da "ne pokazuje osnovni oblik etikete".

Tokom svog mandata u Beloj kući, Kim je tadašnjeg američkog predsednika DŽoa Bajdena nazvala "starcem bez budućnosti" nakon što su SAD pojačale podršku Južnoj Koreji.

U skorije vreme, ona je negirala tvrdnje da su vlasti Pjongjanga uklonile zvučnike koje su južnokorejski propagandni zvaničnici postavili na granici. Takođe je kritikovala Donalda Trampazbog pokazivanja onoga što ona opisuje kao "svoju najneprijateljskiju i najkonfrontacioniju volju" prema Severnoj Koreji. Foto: Profimedia

Od povratka na vlast u januaru, Tramp je izrazio želju da ponovo pokrene razgovore sa Kimom nakon dva neuspela samita o denuklearizaciji tokom njegovog poslednjeg mandata 2018. i 2019. godine.

Ali, Kimova sestra je upozorila američkog lidera protiv napora ka nuklearnom razoružanju ili podršci Jugu, rekavši da to "ismeva drugu stranu (Severnu Koreju)".

(Mondo)

