Glumica Aglaja Tarasova nalazi se u centru skandala, jer je uhapšena zbog posedovanja droge na aerodromu u Moskvi.

Jednom prilikom ispričala je kako su se njena majka Ksenija i tadašnji partner Miloš Biković upoznali. Foto: Profimedia

Ksenija Rapaport je dobila ulogu u istom filmu u kojem je igrao i naš poznati glumac. Tako se dogodilo da upravo ona bude partnerka Milošu Bikoviću i da mu, ni manje ni više, glumi ljubavnicu.

- Miloš i ja smo se dugo zabavljali i u jednom trenutku bilo je logično da majci predstavim dečka. Međutim, nikako nismo uspevali da pronađemo pravi trenutak - pričala je Aglaja.

Upravo tada, situacija se neočekivano preokrenula, Biković je dobio vest da će u filmu "Mitovi" igrati sa njenom majkom.

- Šokirala sam se kada mi je Miloš rekao da baš od svih glumaca u filmu moja majka igra njegovu ljubavnicu i da će imati jednu vrelu scenu - otkrila je glumica. Foto: Profimedia

Aglaja je dodala da je redovno odlazila na snimanja filma kako bi pratila dešavanja, ali da je, sasvim slučajno, tog dana kada se snimala sporna scena izostala. Upravo tada su se Miloš Biković i Ksenija Rapaport prvi put i sreli, pred kamerama, u krevetu.

Biković nije želeo da detaljno komentariše ove navode, ali je za "Informer" potvrdio da su on i Ksenija u filmu igrali ljubavnike i da je scena postojala, naglašavajući da je to bila isključivo profesionalna obaveza.

(Mondo)

