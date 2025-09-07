Narodno pozorište Republike Srpske saopštilo je tužnu vest da je preminuo glumac Dobrica Agatonović Aga.

Agatonović je rođen 1942. godine u Blacu (Srbija). Pohađao je Glumačku školu u Novom Sadu. Nakon jednogodišnjeg angažmana u Vršcu, došao je u Banjaluku.

 

 

Bio je stalno angažovan u Narodnom pozorištu Banja Luka od 1968. do 2006. godine. Ostvario je niz različitih uloga, pokazujući podjednak talenat za tumačenje i dramskog i komičnog repertoara. Dobitnik je više nagrada i priznanja, uključujući i Aprilsku nagradu grada Banje Luke. Glumi u filmu (Dan duži od godine, 1971, Doktor Mladen, 1975) i televiziji (TV filmovi Devojka Simeuna Đaka i Neka bude tako, 1999, i TV serije Morava, 1976, Misija majora Athertona, 1986, Goli život, 1995, Žene, ljudi i sve ostalo, 1999-2000, Tata i zet, 2007, To vrelo leto, 2008, Selo gori, a baba se češlja, 2010, i Foliranti, 2011).

Pročitajte još

"Netflixova" zvezda nađena mrtva u stanu, uzrok - nepoznat

"Netflixova" zvezda nađena mrtva u stanu, uzrok - nepoznat

11:50

ZAKLEO SAM SE, NEĆU POMOĆI! Prek - osuda zbog odnosa s decom

ZAKLEO SAM SE, NEĆU POMOĆI! Prek - osuda zbog odnosa s decom

11:19

DARKU U ČAST: Održava se koncert na njegov 50. rođendan

DARKU U ČAST: Održava se koncert na njegov 50. rođendan

11:02

TIKA ŠPIC: "Biće na sva zvona" - Brak sa 19 leta mlađom?

TIKA ŠPIC: "Biće na sva zvona" - Brak sa 19 leta mlađom?

09:50

Domaća publika ga najviše pamti po ulozi čuvenog Deke Uzelca u seriji "Selo gori, a baba se češlja" u epizodi "Guska".

- Sahrana našeg dragog Age održaće se u ponedeljak, 8. septembra u 13 sati u Blacu, Republika Srbija - saopštilo je Narodno pozorište Republike Srpske.

KOŠARKAŠKA TRANSFER BOMBA! Pala odluka ko menja Svetislava Pešića?!
Sport

KOŠARKAŠKA TRANSFER BOMBA! Pala odluka ko menja Svetislava Pešića?!

HAOS! Lamin Jamal "zarobljen" u Turskoj zbog sopstvene gluposti!
Sport

HAOS! Lamin Jamal "zarobljen" u Turskoj zbog sopstvene gluposti!

BONUS VIDEO:

#Dobrica Agatonović Aga #preminuo Dobrica Agatonović Aga #glumac Dobrica Agatonović Aga #serija Selo gori, a baba se češlja #VIP #Narodno pozorište Republike Srpske
Komentari 0
ОБАВЕШТАЈНЕ СЛУЖБЕ НАТО-А УМЕШАНЕ У НАПАД НА „СЕВЕРНЕ ТОКОВЕ“? Озбиљне оптужбе из Москве - Смешна "цурења“ у медијима

OBAVEŠTAJNE SLUŽBE NATO-A UMEŠANE U NAPAD NA „SEVERNE TOKOVE“? Ozbiljne optužbe iz Moskve - Smešna "curenja“ u medijima