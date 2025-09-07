Narodno pozorište Republike Srpske saopštilo je tužnu vest da je preminuo glumac Dobrica Agatonović Aga.

Agatonović je rođen 1942. godine u Blacu (Srbija). Pohađao je Glumačku školu u Novom Sadu. Nakon jednogodišnjeg angažmana u Vršcu, došao je u Banjaluku.

Bio je stalno angažovan u Narodnom pozorištu Banja Luka od 1968. do 2006. godine. Ostvario je niz različitih uloga, pokazujući podjednak talenat za tumačenje i dramskog i komičnog repertoara. Dobitnik je više nagrada i priznanja, uključujući i Aprilsku nagradu grada Banje Luke. Glumi u filmu (Dan duži od godine, 1971, Doktor Mladen, 1975) i televiziji (TV filmovi Devojka Simeuna Đaka i Neka bude tako, 1999, i TV serije Morava, 1976, Misija majora Athertona, 1986, Goli život, 1995, Žene, ljudi i sve ostalo, 1999-2000, Tata i zet, 2007, To vrelo leto, 2008, Selo gori, a baba se češlja, 2010, i Foliranti, 2011).

Domaća publika ga najviše pamti po ulozi čuvenog Deke Uzelca u seriji "Selo gori, a baba se češlja" u epizodi "Guska".

- Sahrana našeg dragog Age održaće se u ponedeljak, 8. septembra u 13 sati u Blacu, Republika Srbija - saopštilo je Narodno pozorište Republike Srpske.

