Otac Predrag Popović prilikom posete manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Skoplju pre tri godine odgovorio je na pitanje jedne žene koju je zanimalo da li je greh moliti se Bogu za rešavanje finansijskih problema i tako rešio veliku dilemu.

"Nije, zašto", upitao je duhovnik i poručio joj da to samo treba da se radi - smireno. Naveo je da se i sam jednom molio za isto. Foto: Instagram printskrin/otac_predrag_popovic

Kako mu je Sveti Spiridon promenio život?

- Viđao sam ljude kako kupuju kuće, svetio sam ih, i kuće i automobile. Pomislio sam: "Gospode, da li je moguće, ceo život svetim kuće i tebi sam ga posvetio, a nemam ni krov nad glavom? Četrnaest puta smo se selili za 19 godina".

Rekao je i dodao da je pitao igumaniju kome da se moli za pare.

- Ona mi je rekla da se molim svetom Spiridonu. To sam i uradio - rekao je i ispričao šta mu se potom desilo:

- Pomolio sam se: sveti Spiridone, treba mi 30.000 evra da kupim kuću. Pomolio sam se i prekosutra me zove brat, odlučio da se vrati u Vrnjačku Banju i hoće da otkupi polovinu porodične kuće od mene. Rekao sam mu da ne tražim ništa, da ne želim novac, a on mi je rekao da mi daje 25.000 evra. Majka je rekla da će dati još 5.000 evra. Tako mi je brat na svetog Spiridona doneo 30.000 evra - ispričao je on. Foto: Vikipedija

Tražio i nov auto

Dodao je takođe da je, dok je vozio ranije automobil "opel astru", 2000. godište, od Boga tražio nov auto. Nije se ni nadao, kaže, da će mu se ubrzo auto prokuvati i zapaliti na auto-putu. Kako je sve objavio na mrežama, javio mu se čovek koji mu se ponudio da mu pokloni drugi automobil, koji je bio znatno mlađi od stare "astre".

Molitva Svetom Spiridonu za novac i obilje glasi:

- Sveti Spiridon je poznat kao svetac kome je dobro moliti se za novčane probleme i finansijsko blagostanje, ali i za zdravlje. Ovo je jedna od molitvi koju možete uputiti Svetom Spiridonu. O, sveblaženi svetitelju Spiridone, veliki ugodniče Hristov i preslavni čudotvorče! Sa činovima angelskim predstojeći pred Prestolom Božijim, milosrdnim okom pogledaj na ljude ovde sabrane što za tvoju pomoć mole. Umoli milosrdnog Čovekoljupca Boga da nas ne osudi po bezakonjima našim nego da sa nama postupi po milosti Svojoj. Isprosi nam od Hrista i Boga našega miran i nepomućen život, zdravlje duševno i telesno, plodnost zemlje i u svemu svako obilje i blagostanje, da dobra darovana nam od milosrdnog Boga ne upotrebimo na zlo nego na slavu NJegovu i proslavljenje Tvoga zastupništva.

Od svake nesreće duševne i telesne, od svake muke i spletki demonskih izbavi sve koji s verom i ne sumnjajući k Bogu pritiču. Žalosnima budi utešitelj, bolesnima iscelitelj, u iskušenjima pomoćnik, nagima pokrov, udovicama zaštitnik, odojčadi i deci hranitelj, starima ukrepitelj, strancima putovođa, onima koji plove krmanoš i za svakoga kome je tvoja silna pomoć potrebna isprosi ono što je dušekorisno. Neka i mi, molitvama tvojim sačuvani i poučeni, dostignemo večni pokoj i zajedno s tobom proslavimo Boga, u Presvetoj Trojici proslavljenog, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin."

BONUS VIDEO: