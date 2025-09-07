Mars i Pluton u opoziciji donose nemir – ova 4 horoskopska znaka koja će se suočiti sa karmičkim sukobima u septembru 2025.

Foto: Profimedia

 

 

Septembar će biti mesec emotivnih preokreta, a najveći izazov dolazi u vidu napete opozicije Marsa i Plutona, što će kulminirati intenzivnim sukobima.

Ovan

Sa Marsom, vašim vladarem, u sektoru doma i porodice, naći ćete se u žestokom konfliktu s autoritetima u svom životu. Neko od rodbine mogao bi vas pritisnuti da se odreknete svojih vrednosti. Takođe, pred vama su teške odluke vezane za stanovanje, karijeru i životni standard. Biće potrebno da donesete važne odluke – birate između mesta gde živite i posla koji radite.

Rak

Pripremite se da zaštitite svoje prioritete jer će vaš partner u septembru postaviti nove zahteve i promeniti dinamiku vaše veze. Promene će se odraziti i na vaše finansije, moguće je da će poslodavac uneti izmene u vaš ugovor, uključujući poreske olakšice i uslove osiguranja

Vaga

Sledi ozbiljan sukob s partnerom, najverovatnije oko novca i zajedničkih ciljeva. Biće neophodno da popustite, jer Mars u vašem sektoru statusa ukazuje da vaš partner ima drugačiju viziju o budućnosti i porodičnom blagostanju. Ukoliko sada tražite poslovnog partnera, moguće su nesuglasice i nemogućnost postizanja dogovora.

Jarac

Septembar donosi neviđenu tenziju u vaš život. Pluton u vašem znaku guraće vas da forsirate svoje ambicije u odnosima, što će dovesti do sukoba s partnerom. Pronalaženje kompromisa biće izuzetno teško, a ključni izazov leži u rešavanju pitanja mesta stanovanja.

(espreso.rs)

