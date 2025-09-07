Vukobratović je diplomirao filmsku i TV režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Režirao je najpoznatije serije srpske kinematografije i sarađivao sa najpopularnijim scenaristima. Bio je direktor Pozorišta na Terazijama, u kome je posle dvanaest godina podneo ostavku, 21. februara 2013. godine.

Mihailo Vukobratović je karijeru počeo 1984. godine serijom "Siluete", da bi već sledeće bio zaslužan za hit film sa Milenom Dravić "Nije lako sa muškarcima".

Režirao je hit serije "Bolji život", "Policajac s Petlovog brda" i "Porodično blago", kao i ostvarenja "Stižu dolari", "Bela lađa", "Junaci našeg doba", "Igra sudbine", "Od jutra do sutra".

