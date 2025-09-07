Mnogi jure preko ograničenja i u gradu a naročito na auto-putu a sve pod izgovorom da će "uštedeti na vremenu". Ali, ispostavilo se da su te uštede zapravo vrlo relativne.

Kroz zanimljivo predavanje profesor matematike, Stanislav Štefan, je uz pomoć jednostavnih brojki pokazao koliko je zapravo beznačajna trka za svakim dodatnim desetinama kilometara na satu.

NJegovo objašnjenje nateralo je mnoge da se zapitaju koliko brza vožnja zaista donosi toliku uštedu. Evo tačne računice: Foto: ChatGPT / AI

Da bi račun bio jednostavan, profesor je uzeo primer puta od 100 kilometara, koji prelazimo različitim brzinama. Kako se menja vreme kada brzinu povećamo sa 100 na 140 km/h? Ako vozimo "stotkom" i stignemo na cilj za sat vremena – i to zdravi i sigurni – da li nam to nije dovoljno? Ako jeste, da li vredi rizikovati zbog tih 17 minuta vozeći 140 km/h? Sedamnaest minuta, ali i veća potrošnja goriva.

Ili, drastičan primer - ako vozimo 160 umesto 100 km/h, "uštedeli" smo 22 i po minuta...

Veća brzina znači i veći umor. Istraživanja BESIP-a ili, recimo, Instituta za istraživanje bezbednosti na radu ukazuju na to da je pri brzoj vožnji telo izloženo jačim stresnim stimulansima, obrađuje značajno više informacija i mora intenzivnije pratiti saobraćaj i brže reagovati. Prema stručnjacima, poput psihologa dugotrajna vožnja velikom brzinom značajno povećava mentalni umor vozača. Foto: Profimedia

U praksi to znači ne samo slabiju koncentraciju i veću verovatnoću greške, već i činjenicu da vam je na kraju puta potrebna pauza. A što je još jasnije – kada se pogledaju brojke, vidi se da svako dodatno povećanje brzine donosi sve manju uštedu vremena. Dok prelazak sa 100 na 110 km/h štedi još 6 minuta, sa 130 na 140 km/h donosi svega 3 minuta.

Zapravo, brza vožnja ne povećava samo umor i stres, već i rizik od teških saobraćajnih nesreća postaje izuzetno veliki.

(Blic)