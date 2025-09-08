Posle dve godine odsustva, novinar hronike Mladen Mijatović je napustio novinarstvo zbog diplomatske službe u Izraelu i Bahreinu, Sada su se mnogi iznenadili kada s vratio u Srbiju. Potpisao je ugovor sa televizijom "Pink", pa ćemo ponovo imati priliku da ga gledamo na malim ekranima.

Najviše je šokirao potez njegove bivše izabranice Dee Đurđević na Instagramu.

- Nekad te vole, nekad te mrze, a nekad te slave- postavila je novinarka fotografiju sa porukom.

Par je raskinuo pre godinu dana, a sada će ponovo raditi na istoj televiziji:

- Obaveštavam da smo Dea i ja stavili tačku na naš zajednički emotivni život. Rastali smo se u prijateljskim odnosima, uz puno poštovanja - rekao je on, nakon čega se oglasila i Dea.

- To je naša zajednička odluka i zajednička izjava ujedno. Ništa ne bih dodavala na ono što je Mladen objavio, ujedno je to naše zajedničko oglašavanje - poručila je ona za "Pink".

Voditeljka je jednom prilikom i otkrila da su planirali decu.

- Mladen i ja smo se razdvojili bez skandala, bez ikakvih problema, lepo smo razgovarali, skoro deset godina smo bili zajedno. I sada komuniciramo, doduše Mladen živi u drugoj državi, ali smo stvarno u dobrom odnosu, i ja sam dobro - rekla je voditeljka, pa dodala: Foto: ATA images/A. H.

- Da je trebalo da imamo decu, verovatno bi nam Bog namestio, kao što je sad namestio da više nismo zajedno. Meni je to stvarno u redu, nije ti svejedno kad se raziđeš sa nekim posle skoro deset godina, ali život ide dalje, ali ako možeš da se odrekneš četvrtine tela, možeš i ostalog - ispričala je Dea ranije za Večernje novosti.

