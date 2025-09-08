Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović porodila se 5. septembra kada je u dom Handanovića stigla naslednica.

Suprug Damir Handanović nije krio sreću zbog novog člana porodice, a sada se ministarka oglasila i na svom Instagram profilu i podelila prvu fotografiju njihove ćerke.

- Najlepšu narukvicu na svetu dobila sam u Narodnom frontu. Hvala lekarima, babicama i medicinskom osoblju na pažnji, brizi, profesionalizmu i nezi koju ste nam pružili i učinili da bezbrižno dočekam jedan od najlepših trenutaka u životu. Deca nam se rađala! Broj 4186 - napisala je Dubravka Đedović Handanović.

Inače, nekoliko dana pred porođaj Dubravka Đedović Handanović je gostovala u "Novom jutru" i tom prilikom prvi put progovorila o trudnoći.

- Pokušavala sam da to ne bude tema do sada, da obavljam svoj posao odgovorno, takva sam osoba, mislim da se od mene to očekuje. Zdravlje mi je omogućilo da sve bude tako do kraja, bilo je naporno i izazovno, ali kad se nešto želi onda se sve može. Mislim i da je moguće, u ovom slučaju, da bude i razvoj porodice i da žena može da nastavi da obavlja svoje profesionalne aktivnosti, ali da doprinese razvoju društva, u smislu povećanja nataliteta, to nam svima treba, i da to treba da budem primer svima. Zahvalna sam što sam imala zdravstvenu mogućnost da to bude tako - rekla je gostujući u jutarnjem na Pinku.

Dubravka Đedović Handanović pre ovoga ima dvoje dece iz prvog braka.

Podsetimo, Damir Handanović i ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović izgovorili su sudbonosno "da" 2023. godine.