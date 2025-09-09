Melinina nova adresa stanovanja nalazi se na jednoj od najskupljih lokacija u ovom mondenskom gradu, na svega nekoliko stotina metara od čuvenog kazina "Monte Karlo".

U pitanju je stan od nekoliko desetina miliona evra u zgradi sa specifičnom arhitekturom, koja s jedne strane ima pogled na glavnu ulicu, a s druge na more.

Zanimljivo je da je jedna od prvih Melininih novih komšinica Srpkinja koja godinama živi u ovom mondenskom gradu, a ona je bila vrlo rada da otkrije neke detalje iz dizajnerkinog privatnog života, te je progovorila i o njenom novom partneru milioneru. Foto: ATA images/A. Ahel

- Ovaj stan u kome je sad Melina nije njen, već je u vlasništvu njenog dečka. On tu nekretninu ima nekoliko godina. Poznat je široj javnosti u Srbiji, ali ne bih o tome. Tačno je da je milioner, a stariji je od Meline skoro 20 godina (poređenja radi, Haris je od nje stariji 30). Žena definitivno voli starije muškarce, to joj je fetiš. On je baš odlepio za njom i trudi se da joj udovolji u svemu. Vrlo su diskretni, retko odavde izlaze zajedno. Stan im je jedan od najlepših u zgradi, imaju fantastičan pogled na glavni bulevar, ali i na more. Čovek je vrlo galantan, on joj je preko svojih veza i sredio otvaranje butika u jednoj koncept radnji, gde prodaje svoje haljine. Melina je insistirala da i tu počne da se bavi prodajom tih haljina, da ne bi ispalo da samo sedi u Monte Karlu i ništa ne radi, da samo troši pare - priča sagovornica i nastavlja:

- Koliko god se on trudio da je progura u društvu preko svojih kontakata i prijatelja, ovaj biznis s haljinama ide jako loše. Prilično je to nekvalitetna roba za klijentelu ovde, oni traže potpuno drugačiju priču. Pitanje je dana kad će ona to zatvoriti. Zahvaljujući njemu, Melina je i dobila pozivnice za sve te zabave i balove za milionere. Viđam je često, tu trči po kraju, ima nekoliko prijateljica s kojima izlazi. Preko dana je najviše u šopingu, troši novac, videla sam da je samo u poslednjih nekoliko meseci prošetala nekoliko novih tašnica "ermes" od najmanje 50.000 evra. Jasno vam je ko to sve finansira - zaključila je sagovornica.

Foto: ATA images

Podsetimo, posle razvoda od Harisa DŽinovića posle 12 godina braka, jedno vreme se ništa nije znalo o dizajnerki, sve dok, nakon nekoliko meseci, na jednoj stranici koja se bavi luskuznim životom u Monaku nisu objavljeni snimci na kojima je upravo ona.

Na jednom od njih dizajnerka u glamuroznom izdanju izlazi iz preskupog "bentlija" od 150.000 evra, a zatim odlazi na bal koji sebi mogu da priušte samo oni s najdubljim džepom. U pitanju je bila proslava na kojoj su se okupili milioneri iz svih krajeva sveta, a ulaznice za ovaj događaj koštale su i do neverovatnih 10.000 evra. Foto: ATA images/Antonio Ahel

Pomirenje - nikad

Inače, Haris je nakon razvoda istakao da do pomirenja s Melinom neće doći nikad.

- Do pomirenja s Melinom neće doći nikad. Nemoj me o njoj ništa pitati, ni o biznismenima, ni gde je, ni šta radi, ne zanima me, alo. Kakvo prijateljstvo nakon braka, spavaš s nekim, jedeš, i sutra si neprijatelj, ne postoji to nikad - rekao je Haris svojevremeno.

(Kurir)

